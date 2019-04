Etätyö onnistuu Punkaharjultakin – arkkitehti Maria Laine voi etätyöpäivän jälkeen mökillä vaikka pulahtaa kesällä uimaan

Nykyaika mahdollistaa tehokkaasti sen, ettei tarvitse kuin työpöydän ja hyvän nettiyhteyden, ja työn tekeminen onnistuu missä vain.

Helsinkiläinen arkkitehti Maria Laine tekee etätöitä Punkaharjutalossa silloin, kun on käymässä mökillään Punkaharjulla.

Pari kuukautta sitten hän oli juuri käynyt Kajaanissa työmaakäynnillä ja hetki ennen haastattelua pitänyt kaksi Skypepalaveria kollegoidensa kanssa.

Monia rakennuskohteita suunnitellaan nykypäivänä ympäri Suomea. On kohtalaisen tavallista, että esimerkiksi arkkitehdit työskentelevät kasvukeskuksista käsin, kun taas rakenne- tai talotekninen suunnittelu hoituvat paikallisemmin tai lähempänä itse kohdetta.

– Kun suunnitteluaineistot ovat kollegoiden saatavissa ja muokattavissa pilvipalvelussa, ei suunnittelijan sijainnilla ole niin väliä.

Rakennussuunnitelmat syntyvät tietomallintamalla, eli kaikki mitä suunnitellaan, on valmiiksi kolmiulotteista. Mallista saadaan suoraan tietoa myös tuotantoa varten, ja se on kaikille osapuolille ajantasaista.

– Tekniikka mahdollistaa vähän liiankin helposti sen, että vaikka kaikki suunnittelijat istuisivat samassa rakennuksessa, meidän on usein nopeampaa ja vaivattomampaa tavata toisiamme virtuaalipalavereissa omilta työpisteiltämme. Sellaisessa tilanteessa onkin aivan sama, olenko minä täällä Punkaharjulla vai Helsingissä. Etätyö on sitä paitsi mukavaa vaihtelua.

Laineella on Punkaharjutalossa oma vuokrahuone, jossa oli kalusteet valmiina. Hän oli talon ensimmäisiä ulkopuolisia vuokralaisia.

Maria Laine on parikymmentä vuotta käynyt Punkaharjun mökillä tyttäriensä kanssa.

– Mökki on ollut henkireikä. Olemme sienestäneet, uineet ja marjastaneet sekä kalastaneet. Olemme viettäneet mökillä jouluja ja uutta vuotta sekä koulujen kesäloma-aikaa.

Laineen isoäiti muutti 1970-luvulla Kulennoisten kyläkoululle ja hänen vanhemmillaan on edelleen mökki kylällä. Pienestä lähtien hän on itse pitänyt Punkaharjua kesäpaikkana, varsinkin, kun hänen lapsuudenperheensä vietti kaikki kesät aina mökillä.

– On vaikea ajatella, että olisin kesät jossain muualla.

Etätyön suola ja sokeri tulee siitä, mitä tapahtuu työpäivän jälkeen.

– Täällä pääsen töiden jälkeen heti uimaan ja saunomaan, kaupungissa taas menen kaupan kautta kotiin ja laitan tiskikoneen päälle.

– On ihan eri tavalla hermolepoa olla paikassa, jossa on sen verran alkeelliset olosuhteet, etteivät ajatukset koko ajan pyöri niissä arjen jutuissa, joita kaupungissa olisi. Kun olen mökillä, työpäivä ei jatku sinne asti, kuten saattaa kotona käydä.

Laine pyrkii olemaan Punkaharjulla melkein koko kesän.

– Pääsen jatkamaan kesää tullessani tänne töihin. Silloin käyn hoitamassa vain välttämättömimmät jutut Helsingissä. Alun perin tämä lähti siitä, ettei minulla ollut juuri lomaa, kun tein yrittäjänä töitä.

Ihmiset ovat maalla Laineen mielestä erilaisia, rennompia.

– Täällä on tietyntyyppinen rauhallinen ote, eikä ole jatkuva kiire. Lisäksi tässä on kaikki lähellä, ja tähän mennessä olen saanut kylältä ja lähiympäristöstä kaiken sen, mitä olen tarvinnut.

Kun Laine tulee pieneltä mökiltään työhuoneelleen, hänestä tuntuu, että hän on ihmisten ilmoilla. Sen vuoksi hänestä on erityisen mukavaa, että juuri keskustassa on mahdollisuus työskentelyyn.

– Tämä on valmiiksi tehty toimistotalo, joten täällä on puitteet kunnossa ja oma rauha työskennellä.

Keskeisestä sijainnista huolimatta Punkaharjutalon sisäpihalla voi käydä kuitenkin lounaalla vaikka nurmikolla, jos siltä tuntuu. Maria Laine tykkää Punkaharjutalosta.

– Tämä on kylän pieni koru. On panostettu arkkitehtuuriin: rakennus on kaunis, hyvin tehty ja ajaton. Talo, jossa silmä lepää.

Myös kirjastorakennuksen arkkitehtuuri miellyttää. Siksi Laine toivoo, että talo säilyisi alkuperäisessä käytössään tai että käyttö ei ainakaan muuttuisi sellaiseksi, jossa arkkitehtuuri ei enää tue sen toimintaa.

Laine on valmistunut arkkitehdiksi vuonna 2004 Otaniemestä.

– Etätyö on ihan mahtavaa, ja plussaa on myös se, että työ itsessään on motivoivaa ja kivaa, ja että se palvelee usein suurempaa kokonaisuutta.

Laine on ollut mukana monenlaisissa ja monen kokoisissa hankkeissa. Pienin suunnittelukohde on ollut 20 neliön kioski ja suuriin 65 000 neliön liikekeskus Kaakkois-Suomessa. Hän on ollut mukana myös hotelli-, koulu- ja asuintalohankkeissa sekä suunnitellut pientaloja ja taloyhtiöiden peruskorjauksia, viime aikoina myös suurta sairaalaa.

Laine sanoo olevansa unelma-ammatissaan.

– Työni on monipuolista ja tuntuu hyvältä. Tiedän, että teen sellaista työtä, jossa olen hyvä ja jolla on tarkoitus.

Arkkitehdin työ on Laineen mielestä asiakaspalvelua sekä ratkaisujen etsimistä tiettyjen reunaehtojen sisällä niin, että tehdään kokonaisuus, joka toimii.

– Arkkitehtuuri on käytännöllisyyttä ja estetiikka tulee käytännöllisyyden kautta.

Jokainen työpäivä on myös erilainen.

– Välillä edessä on pitkiä prosesseja ja joskus se on puisevaa, mutta työmaalla käynti palkitsee aina, kun näkee, mitä on saatu aikaiseksi.

Paljon hyödyntämätöntä potentiaalia

Punkaharjulla on Maria Laineen mielestä paljon hyvää potentiaalia ja mukava yhteisöllisyys, johon on ollut helppo tulla mukaan.

– On hienoa, että nyt on alettu nostaa esille ja markkinoida ulkomaita myöten seudun puhtaita vesiä ja kaunista luontoa.

Hämmästyttävä juttu taas on se, etteivät liikenneyhteydet kannata tällä seudulla.

– Minun piti tulla Kajaanista suoraan tänne, mutta mikä on nopein reitti? No, lentäen Kajaanista Helsinkiin ja aamujunalla tänne!

– Tämä on valtavan iso alue, joka olisi hyödynnettävissä matkailullisesti, mutta se, etteivät ihmiset pysty kulkemaan alueen sisällä ilman omaa autoa, on ihan käsittämätöntä. Miten hieno asia olisi vaikka taidejuna, joka pysähtyisi jokaisella vanhalla seisakkeella.

Säännöllinen junaliikenne kesällä saisi myös ihmiset liikkumaan alueella eri tavalla.

– Kesällä seutu on täynnä porukkaa. Joskus tekisi mieli lähteä mökiltä Savonlinnaan keikalle tai edes lasilliselle, mutta viimeinen juna takaisin lähtee seitsemältä! Ei siinä paljon kaupungin yöelämää ehdi Punkaharjulta käsin nähdä.

Liikkumisen sujuvoittaminen olisi tärkeää.

– Tästä kylältä ei pääse Kesälahden suuntaan kesällä muulla kuin omalla autolla. Itse tykkäisin suosia julkista liikennettä.

Paikallisia aarteita ja erikoisuuksia sekä pienimuotoisempaa elämyksellisyyttä pitäisi Laineen mielestä myös markkinoida vielä enemmän.

– Retretin vanha luolasto antaa mahdollisuuksia monenlaiseen. On hienoa, että sitä on alettu taas hyödyntää.

Laine kaipaisi mahdollisuuksia siihen, että muualtakin tuleva ihminen voisi tehdä sellaisia paikkakuntalaisille ihan tavallisia asioita, joihin ei muualla ole tilaisuutta.

– Joku paikallinen voisi vaikka viedä turistin muikkuverkoille tai onkimaan ahvenia. Olisi myös kiva, jos reittiveneellä pääsisi Punkaharjulta Kerimäen puukirkolle.

Kaikki se ideointi, mitä Laine Punkaharjulla tekee, on vastapainoa omalle työlle.

Laine uskoo, että koska hän kesäasukkaana käyttää seudun palveluja eri tavalla hyväksi kuin paikalliset, hän pystyy ulkopuolisen silmin huomaamaan, mikä olisi matkailijastakin kiinnostavaa ja missä asioissa olisi potentiaalia.

– Haluaisin rohkaista paikallisia näkemään itse oman ja paikkakuntansa arvon sekä kokeilemaan hiukan rajojaan. Pieni riskinotto saattaa joskus kannattaa.