Mielipide: Hyytyykö sähköautosi rinteeseen?

Suomen tiet on autoja varten ja niitä siellä liikkuu, tottakai. Mutta miten liikkuu sähköautot kehä 3:n ulkopuolella. Huonosti, sanon minä. Kyllä taitaa olla niin, että vuodet vierii ja renkaat tiellä kierii, ennen kuin sähköautot on oikea vaihtoehto Suomen teillä. Kun maalla asuu ja lähimpään kauppaan on 15 kilometriä, voi todeta, että 25 asteen pakkasella kyllä kaupalle pääsisi, mutta takaisin tulo olisi niin ja näin riittäisikö akussa virtaa (tai itsellä uskoa asiaan).

Suomalainen autoilija maksaa vuositasolla dieselauton omistamisesta n. 1000 euroa ja sillä ei ole vielä tuohon rahaan ajettu yhtään kilometriä. Tuhat euroa on dieselvero ja autovakuutus yhteensä. Ja siinä ei ole edes kaskovakuutusta mukana. Samalla kun miettii Suomen teiden kuntoa, niin voi vai ihmetellä mihin autoilijoiden rahat menevät. Ei ainakaan tieverkon kunnossapitoon.

Kohta olemme Suomessa tilanteessa, jossa puuta ei saada tehtaille eikä maitoa meijeriin. Ja kyse ei ole yksityistieverkoston kunnosta, vaan alempiasteisesta kantatieverkosta. Nyt pitää saada korvamerkattua rahaa alempiasteisen tieverkoston kunnostamiseen. Korjausvelkaa on aikojen saatossa kertynyt niin paljon, että korjattavaakin riittää pitkäksi aikaa.

Julkisuudessa on puhuttu valtion tuesta sähköauton hankintaan. Esitetty 5000 euron kyllä niin suomalaisia eriarvoistava kuin vain voi. Tuollainen tuki kohdistuisi vain kovatuloisiin, kasvukeskuksissa asuviin.

Toivottavasti sähköautot eivät hyydy rinteeseen tai hallaisille ahoille, sillä avun saaminen saattaa kestää pitkään, alennettujen nopeuksien kantateillä. Malttia, malttia, kyllä ilmastomuutosta voi torjua polttomoottoreita ja niiden polttoaineita kehittämällä, tankillinen kerrallaan.

Lea Sairanen

kansanedustajaehdokas (kok.)

Kaakkois-Suomi