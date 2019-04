Muutos mahdollistaa

Puruvesi-lehti siirtyi viime viikolla uuteen omistukseen Keskisuomalainen Oyj:n ostettua Länsi-Savo-konserniin kuuluneen, lehteämme julkaisevan ESV-Paikallismediat Oy:n. Samassa kaupassa Keskisuomalaiseen siirtyi päivälehtiyhtiö Kaakon Viestintä.

Kaupan julkistamisen jälkeen työ Puruvesi-lehden toimituksessa on jatkunut entisellään. Toimitustyötä värittävät ajankohtaiset aiheet, tällä kertaa eduskuntavaalit ja alueemme omat paikalliset aiheet. Taustayhtiön muutos ei välittömästi vaikuttanut lehden arkeen ja tuote on edelleen lukijoilleen tuttu ja entinen.

Omistajan vaihdos voi toki tuoda muutoksia meidän lehden tekijöiden rutiineihin, mutta lehden linjaan se ei vaikuta; paikallislehti ei voi livetä tehtävästään menettämättä merkitystään ja lukijoidensa luottamusta.

Puruvesi on jatkossakin oman alueensa äänen kannattaja, asukkaidensa ja yhteisöjen keskinäisen keskustelun väline ja tehokas ilmoituskanava. Lehdestämme tietoa saavat myös loma-asukkaat ja muut seudustamme kiinnostuneet.

Lehden uusi omistaja Keskisuomalainen on kertonut nojaavansa liiketoiminnassaan paikalliseen mediaan, joten Puruvesi on päätynyt entistäkin isomman mediayhtiön keskiöön. Resursseja varmasti riittää vastaamaan alan murroksen haasteisiin, jossa suuruus on tällä kertaa valttikortti. Pienen toimijan on vaikea vastata esimerkiksi käynnissä olevan digitaalisen kehityksen vaatimuksiin, mutta isommalle toimijalle pala on helpompi purtavaksi.

Tulevana viikonloppuna käydään eduskuntavaalit ja päätetään käytännössä, mihin suuntaan isänmaa lähivuosina kehittyy. Uurnilla linjaamme tulevan sote-uudistuksen sisältöä, turvallisuuspolitiikkaa, suhtautumistamme maahanmuuttoon ja vaikkapa ympäristön suojeluun.

Käytetään ääntämme nyt, ja pidetään yhteyttä päättäjiin myös vaalien välillä. Jokainen meistä voi vaikuttaa.