Mielipide: Suomi autioituu, sitäkö kansa tahtoo?

Keskittyminen kasvukeskuksiin on tosiasia, mutta kiihdyttääkö valtiovalta sitä omilla päätöksillään? Annetaanko kaikki kehittämisrahat 2030-luvun kasvukeskittymiin eli Helsingin, Turun ja Tampereen seutukunnille? Suomi on monimuotoinen maa ja se tulee sellaisena säilyttää myös tulevaisuudessa. Vastustan keskittämispolitiikkaa kasvukeskuksiin.

Joku on kysynytkin, miten olen niin eri linjoilla kokoomuksen kanssa. Enhän minä ole, sillä kokoomuksen vaaliohjelmassa on selkeästi sanottu, että Suomessa on kaupunkeja ja kasvukeskuksia, mutta kaupunkeja ympäröivä, vireä maaseutu on osa kaupunkien rakennetta.

Nyt on aika valita. Halummeko, että Suomi on maa, jossa ihmisillä on vapaus valita, asuuko maalla, kaupungeissa vai kasvukeskuksissa? Pelkkä tahto ei riitä, vaan tarvitaan päätöksiä, jotka tukevat maaseudun ja pikkukaupunkien elinvoimaa.

Yksi keskeinen elinvoimaa säilyttävä asia on saavutettavuus. Tiet ja tietoverkot pitää saada kuntoon. Suomi elää ja toimii verkossa ja jos verkkoyhteydet eivät toimi, on se armotta kuolinisku alueelle. Soteuudistuksen kariutuminen johtaa nopeasti siihen, että kunnat ja kuntayhtymät kiihdyttävät verkossa tarjottavien terveyspalveluiden kehittämistä. Jos tietoverkko ei toimi, syrjäytyy jo teknisesti aivan liian iso osa suomalaisista. Näin ei saa tapahtua.

Lea Sairanen

kansanedustaja ehdokas (kok.)

Kaakkois-Suomen vaalipiiri