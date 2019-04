Kymppejä kirkkorannasta

Suomi eriarvoistuu taloudellisesti ja alueellisesti. Työpaikat ja kauneimmat asuinpaikat pakenevat toisiaan. Valtakunnan tason-, ja varsinkin pääkaupungin päättäjien mielestä tämä on luonnollista kehitystä, jota pitää edistää ja tukea jopa verovaroin.

Savonlinnalaisia on viime vuosina koeteltu. Omat päättäjämme saavat usein niskaansa meidän turhautuneiden arvostelut. Iloisia uutisia kaipaisimme mediasta enemmän. Näkymä kirkkorannasta inspiroi perässähiihtäjää:

Kymppi Savonlinnan kaupungille hiihtolatujen kunnossapidosta. Monet muutkin palvelut toimivat täällä vielä kiitettävästi.

Kymppi kaikille suomalaisille, jotka tulevat hakemaan kevätaurinkoa ja kuntoa Puruveden jäältä. Se on todellinen ilmastoteko – vaihtoehto kaukomatkoille.

Sopisi täälläpäin viihtyä kauemminkin. Tilaa ja tyhjiä asuntoja löytyy. Isänmaallinen teko olisi parantaa asuntotilannetta pääkaupungissa ja muuttaa maalle etätöihin tai eläkkeelle.

Joulun alla mediassa keskusteltiin taas kerran, mitä Suomen päiväkodeissa ja koulussa saa laulaa. Joku toimittaja vaati kummallisen tasa-arvon vuoksi Jeesuksen poistamista päiväkotien joulujuhlista.

Kymppi Irakin parlamentille, joka heti joulun jälkeen Sana-lehden mukaan teki päätöksen, että 25.12. on tulevaisuudessa vapaapäivä kaikille – myös muslimeille. Irakissa on ”tilaus” kostonkierteen lopettamiseen ja särkyneiden ihmismielien korjaamiseen. Päätös ”Rauhan ruhtinaan syntymäpäivästä” luo toivoa koko lähi itään.

Kymppi Kari Enqvistille, Helsingin Yliopiston kosmologian professorille. Hän kirjoitti Ylen kolumnissaan 17.1. ”Nykyään on pulaa vanhakantaisesta kristillisestä armollisuudesta.” Avaruuden ja ajan merkit tunteva professori näkee tarkasti lähelle ja kauas.

Kymppi hiihdon MM-kisojen selostajille asiantuntevasta, kunnioittavasta ja lohduttavasta suhtautumisesta suomalaisiin hiihtäjiin, jotka eivät aina onnistuneet ilahduttamaan. Ivailu ei elä urheiluviihteessä.

Kymppi Kari Mieloselle, Maaseutuasuja Kerimäeltä. Hän kirjoitti 13.3. Itä-Savossa hävittäjähankinnasta arvovalintana. Jätetäänkö 10-20 miljardin lasku hävittäjistä lastenlapsillemme, vai olisiko järkevämpää hankkia korkeakantamaiset ilmatorjuntaohjukset koko maan puolustamiseksi parin Super Hornetin hinnalla.

Me maaseutuasujat voimme kyllä nukkua rauhassa ilmahyökkäyksiltä. Onhan keskittämispolitiikan seurauksena metropoliasuja vihollisen kalliille risteily- ja jopa ydinohjuksille miljoona kertaa edullisempi maali.

Kymppi maailman suurimmalle puukirkolle, joka näkyy hiukan kuvan yläreunassa. Marginaaliin on mediassa jäänyt kirkon sanoma.

Viime sodissa puukirkko oli tärkeä maamerkki myös vihollisen lentokoneille, ja jäi pommittamatta.

Monien veteraanien nimettömässä, myös isäni, ”kimalteli” vielä sotien jälkeen rautainen sormus. Lentokonehankintoja puolustusvoimille oli rahoitettu keräämällä vapaaehtoisilta kultasormuksia.

Ehkä nytkin isänmaalliset, hornetteihin uskovat suomalaiset miljonäärit ja miljardöörit voisivat hiukan pienentää kultavarantoaan ja kustantaa hävittäjiä? Onhan heillä eniten hävittävää.

Kymppi Marian päivän sanomasta Kerimäen kappeliseurakunnalle. Tarjolla oli messu, maistuva lähetyslounas, tietoa merimieskirkon työstä ja kuvia laivoista myrskyävällä merellä.

Marian päivän konsertissa nais- ja kirkkokuoron, soittimien ja rumpupatterin ilotulituksen jälkeen näkyi ”pystykahveilla” vain iloisia ihmisiä. Mielestäni niiden, jotka uskovat, että seurakunnalla ei ole mitään annettavaa, kannattaisi tulla päivittämään käsityksensä.

Pian tulee pääsiäinen, jolloin ylijärjellinen, vanhakantainen ristin sanoma tarjoaa absoluuttista mielenrauhaa kaikille.

Ilmastokeskustelu on nyt kovassa huudossa. Keskusteluilmasto kaipaisi monen mielestä korjausta. Mallia saamme monen sortin mediasta tuutin täydeltä – jopa eduskunnan täysistunnosta.

”Pienillä padoilla on korvat.” Koulu- ja työpaikkakiusaaminen, lasten hyväksikäyttö, jopa ”käsinpuhelu” eduskuntavaaliehdokkaita kohtaan ja muut raakuudet ovat median otsikoissa.

Pari tuhatta vuotta sitten esitti apostoli Paavali uuden kilpailulajin: ”Toinen toisenne kunnioittamisessa kilpailkaa keskenänne.”

Nykyisessä kilpailuyhteiskunnassa tämän unohdetun lajin seuraukset ovat nähtävissä. Siksi pian valittavalla Suomen uudella parlamentilla olisi syy näyttää esimerkkiä kouluihin, koteihin ja koko yhteiskuntaan kunnioittavasta keskusteluilmapiiristä.

Toivottavasti ”vanhan kiertokoulun opettajan” ohjetta ei pidetä liian halpana. Se olisi mielestäni ylivoimaisesti kustannustehokkain lisäarvo hyville päätöksille parlamentista pihaleikkeihin.

Muutama vuosikymmen sitten lähes kaikkien koulutodistuksessa komeili kymppi käytöksestä. Miksei nytkin:

Kymppi käytöksestä kaikille, jotka elämän kiertokoulussa ottavat vastaan Paavalin haasteen.

Matti Martikainen

Ex lukion ex lehtori, Kerimäki