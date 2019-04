Tavoitteena noin 80 yrityskauppaa ensi vuoden loppuun mennessä

Vaikka yrityskauppojen määrä onkin Suomessa jossain määrin viime vuosina lisääntynyt, yritystoiminnan jatkuvuuden näkökulmasta niitä pitäisi tapahtua paljon nykyistä enemmän.

Pohjois-Karjalassa asiaan haetaan vauhtia JATKIS-hankkeen kautta, jonka projektipäällikkönä aloitti tammikuussa Jan Kontiainen.

Konkreettisena tavoitteena on auttaa hankkeen resursseilla noin 80 yrityskaupan syntymistä vuoden 2020 loppuun mennessä.

– Lisäksi vähintäänkin yhtä tärkeä tavoite on valmistaa yrityksiä saavuttamaan valmius kauppaprosessin käynnistämiseen hankkeen päättymisen jälkeen koska tahansa, Kontiainen sanoo.

Pohjois-Karjalassa 17 prosenttia kaikista yrityksistä omistajanvaihdos on ajankohtainen seuraavan kahden vuoden aikana, 3-5 vuoden aikana omistajanvaihdos on ajankohtainen 15 prosentissa kaikista yrityksistä.

Yrityskauppoja ja sukupolvenvaihdoksia tehdään vuositasolla koko Suomessa noin 2 500. Pohjois-Karjalassa vastaava luku on arviolta 200.

Jatkis-hankkeessa jalkaudutaan nyt yrityksiin, joilla on suunnitelmia ryhtyä yrityskaupan tekoon nyt tai lähivuosina.

– Mitä aiemmin yritykset ottavat yhteyttä ja aloittavat kaupan valmistelun, sitä paremmaksi lopputulos yleensä kehittyy. Hyvin valmistautumalla kaupan käynnin kulut pienenee ja yrityksen arvo voi kehittyä merkittävästi, kertoo Kontiainen.

Jatkiksen kautta suunnitellaan ja rakennetaan verkostoja, joista jossakin vaiheessa muodostuu mahdollisimman tehokkaat myyntikanavat erityyppisten yritysten omistajanvaihdoksiin.

– Yrityskaupoista kiinnostuneille pidetään Jatkis-tilaisuuksia kevään aikana eri puolilla maakuntaa, kertoo Kontiainen.

Ensimmäinen tilaisuus on Kiteellä 10.4. Kiteen tilaisuuteen on tulossa yrityskaupan tehneitä yrittäjiä kertomaan kokemuksistaan.

– Mukana on muun muassa kasvuyritys, jolla on tavoitteena toimia koko maakunnan alueella lähivuosien aikana ja yrittäjä, joka on siirtynyt palkkatyöstä yrittäjäksi yritysoston tehtyään.

Tilaisuudessa puhutaan myös valmistautumisesta yrityskauppaan myyjän näkökulmasta.

Jatkis-hanke on herättänyt heti alussa suurta mielenkiintoa.

Yritykset ovat ottaneet yhteyttä sekä myynti- että ostomielessä.

– Monet yritykset ovat tunnistaneet kasvumahdollisuuden yritysoston kautta, joka on ehdottomasti tehokkain tapa kasvaa ja laajentaa kasvupohjaa orgaaniselle kasvulle.

Osallistujien määrä on vajaan kahden kuukauden jälkeen viisitoista yritystä. Monissa näistä on jo kauppaprosessi käynnissä.

– Kevään aikana hanke organisoituu eri alueiden yritysneuvojien kanssa, jolloin kapasiteettia pystytään lisäämään tuntuvasti koko maakunnan alueella, toteaa Kontiainen.