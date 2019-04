Kumppanuuspöytä Kesälahdella tiistaina

Kumppanuuspöydät käynnistyvät Kiteelläkin ja Kesälahden kumppanuuspöytä järjestetään ensi tiistaina tiistaina 2.4. Kesälahti-talon Puruvesisalissa kello 18-20.

Kiteen vs. talous- ja hallintojohtaja Kaisa Kolun mukaan tilaisuudessa annetaan katsaus syksyllä esiin nousseiden aiheiden etenemiseen. Lisäksi on mahdollisuus nostaa keskusteluun ja selvitykseen myös uusia ajatuksia.

Kolu sanoo, että nyt pidettäviin kumppanuuspöytiin tulee kattava, mutta viime kertaan nähden kohdennetumpi edustus kaupungin väkeä paikalle. Tarkoituksena on, että esille nousseista asioita saadaan selontekoa ja vastauksia niiden toimialojen henkilöiltä, joille aiheet kuuluvat.

– Yksikään esille nousseista ajatuksista ei ollut huono, mutta toteutus toki linkittyy resursseihin ja strategiakirjauksiin, Kolu toteaa yleisellä tasolla kumppanuuspöytien aiheista.

Kesälahdella keskusteluun tulee nousemaan ainakin Sovintolan toiminnan turvaaminen ja vuokrien kohtuullistaminen, sekä yläkoulun säilymisen turvaaminen. Niitä esitettiin jo ensimmäisessä kumppanuuspöydässä. Kumppanuuspöydän puheenjohtaja Raimo Oksman sanoo, että niiden painoarvoa pidetään edelleen suurena.

Muita syksyllä esille nousseita asioita olivat Hummovaaran toimintaedellytysten parantaminen ja Juhanantuvan toiminnan turvaaminen kaupungin tuella.

Tietoliikenneyhteyksien parantamista esitettiin myös, esimerkiksi Sarvisalossa todettiin olevan tarvetta langatonta verkkoa paremmalle kuituyhteydelle.

Lisäksi kumppanuuspöydässä kaivattiin muun muassa pysyvämpää tukea ja apua yhdistystoimijoille, sekä ehdotettiin melontakeskuksen ja mopojen crossipaikan rakentamista.

Keskustelua viriää mahdollisesti kumppanuuspöytien toiminnasta yleiselläkin tasolla. Oksman toteaa, että Kesälahdella tähän astiseen toimintaan ei olla erityisen tyytyväisiä.

Oksman sanoo, ettei edistystä tunnu monissakaan asioissa tapahtuvan, eikä väliaikatietojakaan ole kyselyistä huolimatta juuri tippunut.

– Esimerkiksi Sovintolan suhteen on vain esitetty yhtiöittämisvaihtoehtoa. Kiinnostusta sen suhteen on selvitetty ja tuloksista on tarkoitus kertoa kumppanuuspöydässä, Oksman sanoo.

Sitäkin Oksmanin mukaan ihmetellään, ettei loppuvuoden budjettikäsittelyiden yhteydessä näkynyt tai ollut juurikaan puhetta kumppanuuspöytien aiheista.

– Siihen nähden tämä on harmillista, että teimme jo ensimmäistä kumppanuuspöytää varten kattavan ja selkeän listan asioista, mitä koettiin tärkeiksi, mutta vasta nyt ollaan saamassa tietoa missä niiden kanssa mennään.