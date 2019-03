Savonlinnalle 4,9 miljoonaa euroa alijäämää viime vuodelta

Savonlinnan kaupungin talous kääntyi neljän ylijäämäisen vuoden jälkeen alijäämäiseksi ja kaupungin tilinpäätös vuodelta 2018 on peräti -4,9 miljoonaa euroa alijäämäinen.

Tämän johdosta vuosina 2013-2017 tasapainotettu talous painuu jälleen negatiiviseksi. Kaupungin tiedotteessa todetaan, että talous on lähtenyt viime vuoden aikana todella voimakkaaseen negatiiviseen syöksykierteeseen. Valtuuston tälle vuodelle päättämä talousarviokin on noin neljä miljoonaa euroa alijäämäinen. Kaupungin on oikaistava talous seuraavan kahden vuoden aikana, jottei Savonlinna ajaudu kriisikuntamenettelyyn.

Pääsyynä talouden kriisiytymiselle ovat voimakkaasti kasvaneet sosiaali- ja terveysmenot, valtion tekemät valtionosuusleikkaukset ja päätetyt tulojen alennukset ja menojen lisäykset. Budjettiylitys sote-asiantuntijapalvelumenoissa oli viime vuonna noin 3,8 miljoonaa euroa, joka on noin 0,75 tuloveroprosentin verran. Sote-palvelujen ostomenojen muutos edelliseen vuoteen oli 1,2 %, joten ostopalvelujen raju kasvu tasaantui.

Kaupungin oma palvelutuotanto pysyi valtuuston asettamassa talousraamissa.

Osaltaan talouden alijäämää kiihdyttivät myös verotulojen heikko kehitys. Vuoden 2018 talousarvioon nähden verotulot olivat budjetoitua noin 1,9 miljoonaa euroa heikommat. Tähän vaikuttivat kunnallisveron ja kiinteistöverojen alennukset, kilpailukykysopimus, verojärjestelmän vaikutukset sekä ennätyssuuret ennakonpalautukset.

Pääselitys talouden oikenemiselle on kaupungin tiedotuksen mukaan edellisinä vuosina tehty kaupungin henkilöstön määrän onnistunut vähentäminen. Henkilöstöä on vähennetty kuntaliitostilanteeseen nähden noin 200:lla vuosien 2013-2018 aikana, josta on tullut noin kahdeksan miljoonan euron säästö. Kaupunginjohtaja Janne Laine kiitteleekin kaupungin henkilöstöä, joka onnistui hienosti talouden tasapainottamisohjelman toimeenpanossa ajalla 2013-2017.

Toinen tärkeä menoja leikkaava tekijä on ollut kaupungin toimitilojen määrän vähentäminen noin 15 prosenttiyksiköllä, josta on tullut käyttötalouteen miljoonaluokkaa oleva säästö. Talouden tasapainotustoimenpiteistä huolimatta on henkilöstö vuonna 2018 Kevan toteuttaman työhyvinvointikyselyn tulosten perustella ollut tyytyväinen työyhteisöön ja sen johtamistapaan. Myös sairauspoissaolojen määrä väheni selvästi viime vuonna.

Palvelutaso on onnistuttu pitämään pääosin viime vuosien tasolla, mutta jatkossa henkilöstön vähentäminen tulee heikentämään palvelutasoa. Kouluverkko on valtuuston päätöksellä päätetty pitää nykyisellään. Oppilasmäärät kuitenkin putoavat kuluvan taloussuunnitelmakauden aikana noin 350:lla oppilaalla ja tulevien kymmenen vuoden aikana yli 850 oppilaalla. Oppilasmäärien lasku vähentää kaupungin saamia valtionosuustuloja.

Talousjohtaja Arja Petriläinen toteaa, että taloustilanne on erittäin vakava ja edellyttää nopeita tasapainotustoimenpiteitä Sosterilta ja kaupungilta, jotta talouden kriisiytyminen estetään. Nyt pitäisi palata tiukan taloudenpidon linjaan ja tarvitaan nopeita päätöksiä talouden tervehdyttämiseksi.

Kaupunginjohtaja Janne Laineen mielestä erittäin keskeistä on talouden tasapainottamisen lisäksi jatkaa panostuksia kaupungin kehittämiseen verotulopohjan vahvistamiseksi. Viime vuonna merkittäviä kehittämispanostuksia oli Metsä Groupin 52 miljoonan euron investointihankkeen neuvotteleminen Savonlinnaan, joka edellytti kaupungin panostuksia. Kuten myös Teknologiapuiston kolmannen laajennusvaiheen valmistuminen ja neuvotteluissa ammattikorkeakoulun, maakuntaliiton, yritysten ja Luonnonvarakeskuksen kanssa Teknologiapuiston neljännen laajennusvaiheen rahoituspaketin kokoon saaminen ja hankkeen käynnistyminen, puurakentamisen insinöörikoulutuksen alkaminen sekä kaupunkikeskustan kehittämishankkeessa Olavinkadun jatkaminen.

Samoin saatiin neuvoteltua ammattikorkeakoulun ja yritysten kanssa sähköinsinöörikoulutuksen toteuttaminen Savonlinnassa. Lisäksi yritykset ovat investoimassa vene-, puurakentamis- ja sahateollisuuteen sekä matkailuun. Kaupungin neuvottelemien sopimusten tuloksena yritykset tekevät Savonlinnaan noin 100 miljoonan euron investoinnit ja nettotyöpaikkojen määrä kasvaa noin 200:lla. Tämä vahvistaa kaupungin verotulopohjaa.