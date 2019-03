Savonlinna on yksi Suomen vetovoimaisimmista seutukaupungeista

Savonlinnan kaupunki sijoittui kärkikymmenikköön tammikuussa 2019 toteutetussa seutukaupunkien vetovoimatutkimuksessa. Erityisesti pehmeät ulottuvuudet nousivat positiivisesti esiin Savonlinnan vetovoimassa.

Tutkimus jakautui ulkoiseen ja sisäiseen vetovoimatutkimukseen, jossa ulkoista vetovoimaa tarkasteltiin seutukaupunkien ulkopuolisten vastaajien näkemyksillä ja sisäistä seutukaupunkien asukkaiden näkemyksillä. Vetovoimaa tutkittiin pehmeillä eli kokemuksellisilla vetovoiman mittareilla ja kovilla eli tilastollisen elinvoimaisuuden mittareilla.Pehmeitä vetovoimatekijöitä ovat muun muassa ilmapiiri, turvallisuus, persoonallisuus sekä kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut. Kovia mittareita edustavat muun muassa alue- ja paikallistalouden kehitys, väestönmuutos, työllisyysmahdollisuudet ja koulutustarjonta ja niin edelleen.

Ulkoisella pehmeällä vetovoimamittarilla mitattuna Savonlinna sijoittui viidenneksi kaikkiaan 55 seutukaupungin joukosta. Ulkoinen pehmeä vetovoimamittari kokoaa yhteen tunnettuuden, imagon, vetovoimatekijät ja muuttohalukkuuden.

Vetovoiman yhdistelmäindeksillä mitattuna Savonlinna sijoittui kymmenen parhaan seutukaupungin joukkoon. Yhdistelmäindikaattori antaa kokonaiskuvan vetovoimaisuudesta sekä kovilla että pehmeillä mittareilla mitattuna.

Kaikissa vertailun kärkipään kaupungeissa yhdistyvät hyvä imago ja kasvu.

– Tulokset osoittavat, että Savonlinnalla on vahva imago ja kaupunki on houkutteleva, kertoo kaupunginjohtaja Janne Laine.

Ykkössijalle seutukaupunkien vetovoimatutkimuksessa nousi Rauma.

Seutukaupunkien vetovoimatutkimus on 55:lle seutukaupungille toteutettu tutkimus kaupunkien tunnettuudesta, imagosta ja vetovoimasta.

Tutkimus toteutettiin sähköisenä tiedonkeruuna tammikuussa 2019. Tutkimus perustuu yhteensä noin 12 800 vastaukseen.