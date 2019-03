Maaseutu on arvossaan

Nyt on lukijoille hyviä uutisia kerrottavana. Puruvesi-lehden haastattelemista kansanedustajaehdokkaista jokainen puolueeseen tai vaalipiiriin katsomatta puolustaa maaseutua ja haluaa pitää sen elinvoimaisena.

Ehdokkailla on myös hyviä ideoita elinvoiman säilyttämiseen ja nostattamiseen. Kotimaista ruuan tuotantoa puolustetaan ja karjatiloille ehdotetaan uusiutuvien energiamuotojen tuotantoa muiden muassa. Alempi tieverkko halutaan pitää kunnossa koska kyliltäkin pitää päästä töihin. Ehdokkaat ymmärtävät, että puun pitää kulkea tehtaalle ja maidon meijeriin.

Useampikin ehdokas ymmärtää luontoarvot ja haluaa edistää kestävää luontomatkailua.

Eduskuntavaaleihin on aikaa reilut kaksi viikkoa ja ennakkoäänestys käynnistyy jo viikon kuluttua keskiviikkona 3. huhtikuuta.

Tämän lehden välissä julkaisemme Kaakkois-Suomen vaalipiiriä koskevan Plussa-liitteen ja toimittajat ovat ahkeroineet ehdokashaastattelujen parissa levikkialueellamme sekä Kaakkois-Suomen että Savo-Karjalan vaalipiirin alueilla.

Maaseudun elinvoiman mahdollisuuksien lisäksi olemme selvittäneet ehdokkaiden kantoja muun muassa edessä olevan sote-uudistuksen sisältöön. Myös valtionosuusjärjestelmän kehittäminen ja tiemäärärahojen jakaminen ovat alueemme kunnille ja asukkaille tärkeitä kysymyksiä.

Ääniä pyytävät ehdokkaat ovat kohtuullisen ahkerasti vierailleet pitäjilla kauppojen edustoilla esittelemässä asiaansa. Makkaraa, lettuja, kahvia ja pullaa on ollut tarjolla mukavien keskustelujen lisäksi.

Syystä tai toisesta Puruveden seudulla ei näiden vaalien alla ole järjestetty vaalipaneeleja, vaan lähimmät tilaisuudet on nähty Kiteen ja Savonlinnan keskustoissa. Ilmiö on harmillinen ja toivottavasti korjaantuu tulevissa vaaleissa, sillä pitäjillä ja harvaan asutuilla seuduilla on ihan omat näkökulmansa kysymysten asetteluun.