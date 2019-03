Punkaharjun Kulttuuriseura Taidelaiturilla – kesäkuussa avataan Punkaharju kartalla -näyttely

Punkaharjun Kulttuuriseuran järjesti lauantaina 23. maaliskuuta kaikille avoimen retken Aseman Taidelaiturin koulutaulunäyttelyyn.

Samassa yhteydessä yhdistys piti vuosikokouksensa, jossa todettiin, että vuosi 2018 oli seuralle vilkas lukuisine tapahtumineen ja tilaisuuksineen.

Seuran puheenjohtaja on Matti Laamanen. Hallituksen muut jäsenet ovat Anneli Kosonen, Ulpu Lohikainen, Marianna Pelli, Raili Pulkkinen, Marjut Sairanen, Paula Silander, Pirkko Silvennoinen ja Markku Suomalainen.

Pian 30 vuotta täyttävä seura perustettiin aikanaan edistämään Punkaharjun kotiseututyötä sekä kulttuuritoimintaa.

Seuralla on lopuillaan kolmivuotinen Kotiseutuna kansallismaisema -projekti, joka on pitänyt sisällään useita isoja näyttelyjä. Nyt meneillään on projektin viimeinen vuosi, jonka puitteissa tulossa on ”Punkaharju kartalla -näyttely.

– Näyttelyn avajaiset ovat kuudes kesäkuuta. Tämän jälkeen kartat ovat katsottavissa sekä Lustossa että hotelli Punkaharjussa. Näyttely päättää kolmivuotisen suurtyön, hallituksen jäsen Paula Silander kertoo.

Näyttelyyn liittyen syksyllä järjestetään myös seminaari, kuten projektin muidenkin näyttelyjen kohdalla on pidetty.

Vuonna 2017 käynnistynyt Kotiseutuna kansallismaisema -projekti on ollut Kulttuuriseuran historian laajin ja kustannuksiltaan huomattavin.

– Siihen on saatu merkittävää ulkopuolista tukea. Hankkeen vetäjänä on toiminut Antti Kanerva ja hänen kanssaan keskeisenä käytännön toimijana on ollut Nuutti Kanerva, Paula Silander kertoo.

Projektin aiemmat näyttelyt ovat olleet vuonna 2017 nähty Luonnon kaunein huvipuisto -näyttely Hotelli Punkaharjun pihapiirissä ja viime vuonna nähty Anni Hemminkisen Punkaharju-aiheinen henkilökuvanäyttely.

Vuonna 2019 karttanäyttelyn ja seminaarin lisäksi Kulttuuriseuralla on suunnitteilla teatteriretki, kulttuurikävely Hiukkajoella, valokuvauskilpailun järjestäminen koululaisille, stipendien ja avustusten antamista sekä yhteislaulu- ja runotuokioiden järjestämistä.

Viime vuonna seura järjesti valokuvanäyttelyn lisäksi muun muassa teatteriretkiä, kulttuurikävelyn Putikossa sekä yhteislaulu- ja runotuokioita palvelutaloissa. Seura järjesti viime vuonna myös Tatjana Korpelaisen ja Henrik Koposen piano- ja viulukonserton, avusti lapsia ja nuoria heidän kulttuuriharrastuksissaan ja oli tukemassa Topelius 200 -juhlan järjestämistä.