Enonkosken luostariyhteisössä juhlitaan 25-vuotista toimintaa – kiitosmessu sunnuntaina 31 maaliskuuta

Enonkosken luterilainen luostariyhteisö aloitti toimintansa Ihamaniemen vanhassa kyläkoulussa helmikuussa 1994. Tänä keväänä tuli siis täyteen neljännesvuosisata, mitä juhlitaan Ihamaniemellä sunnuntaina 31.3. klo 13 alkavassa kiitosmessussa. Messun jälkeen on kaikille tarjolla keittoa ja juhlakahvit.

Messussa lauletaan tällä kertaa erityisesti yksinkertaisia Taize-rukouslauluja. Kanttori Katriina Kokkonen ja lauluryhmä Kuiskaus sekä viulisti Salla Tyrväinen palvelevat messun musiikin toteutuksessa. Luostarin tukiyhdistyksen puheenjohtaja, rovasti Päivi Erkkilä saarnaa ja yhdistyksen hallituksen jäsen Anu Ylitolonen palvelee alttarilla. Myös luostarin pappi Pauliina Kainulainen avustaa.

Kirkkokahveilla on pientä ohjelmaa ja mahdollisuus muistella kokemuksia kuluneilta vuosilta. Kello 15 alkaa luostarin tukiyhdistyksen vuosikokous, joka on kaikille kiinnostuneille avoin.

Luostariyhteisöä perustettaessa unelmana oli luterilaiselle hengenelämälle pohjautuva sitoutuneiden asukkaiden yhteisö, joka toteuttaisi luostarimaista elämäntapaa. Alkuvaiheessa asukkaita oli neljä, mutta heistä vain yksi, sisar Virva, viipyi luostarissa pitkään, 15 vuotta. Sen jälkeen luostariyhteisössä on asunut lyhyempiaikaisia vastuunkantajia ja toiminta on perustunut pitkälti uskollisten talkoolaisten työpanokseen.

Tällä hetkellä luostarin tukiyhdistyksellä on Suomen evankelis-luterilaisen kirkon taloudellisella tuella mahdollisuus palkata työntekijä. Pauliina Kainulainen aloitti yhteisön pappina huhtikuussa 2018 ja pesti jatkuu vuoden 2020 loppuun. Myös talkoolaisten merkitys toiminnalle on edelleen suuri.

Luostarissa ei ole yhtään vakinaista asukasta, mutta varsinkin kesäkaudella paikalla on aina joku – joko Pauliina Kainulainen tai kesätyöntekijät Kaisu Seppänen ja Kasper Korhonen. Luostariin voi poiketa vierailemaan ennalta ilmoittamattakin, mutta majoittumisesta tai ryhmävierailusta on hyvä olla yhteydessä etukäteen. Samoin uudetkin talkoolaiset ovat tervetulleita. Kannattaa ottaa yhteyttä luostaripappi Pauliina Kainulaiseen kaikissa vierailuihin liittyvissä asioissa.

Kun luostarissa on väkeä, vietetään päivittäin vanhojen luostari-ihanteiden mukaisesti kolme rukoushetkeä luostarin kappelissa: aamulla, keskipäivällä ja illalla. Rukoushetket ovat kaikille avoimia. Myös vieraanvaraisuuden osoittaminen kuuluu luostariyhteisön olemukseen. Enonkosken luterilainen luostariyhteisö toimii avarassa ekumeenisessa hengessä.

Luostariyhteisön työnäky on edelleen tarjota vetäytymisen ja hiljentymisen mahdollisuuksia arjen kiireiden tai muiden paineiden ahdistamille ihmisille. Luostarissa tarjotaan välineitä oman hengellisen elämän syventämiseen ja hiljaiseen rukoukseen, jossa kaivataan yhä vähemmän sanoja. Kaikki tämä liittyy myös elämän yksinkertaistamiseen ja pyrkimykseen kohti kohtuullista ja luontoa kunnioittavaa elämäntapaa.

– Luostariin voi tulla vain olemaan, tai tekemään talkootöitä tai osallistumaan ohjattuun hiljaisuuden retriittiin, Pauliina Kainulainen sanoo.

Lisätietoja mahdollisuuksista löytyy muun muassa yhteisön kotisivuilta www.luostariyhteiso.fi. Luostari palvelee myös kyläläisiä kylätalona ja luostarin kappeli on Enonkosken kappeliseurakunnan sivukirkko. Kappeliseurakunnan ja luostariyhteisön yhdessä toteuttamaa messua vietetään kerran kuukaudessa, lisäksi kesäaikaan luostariyhteisö järjestää iltamessuja, konsertteja ja monenlaisia muita tapahtumia.

Ihamaniemen luostariyhteisö

Ihamaniemen luostariyhteisö eli Enonkosken luostari on Suomen ainoa evankelis-luterialinen luostari. Luostari toimii Mikkelin hiippakunnan piispan alaisuudessa, yhteistyössä Enonkosken kappeliseurakunnan kanssa. Luostarissa on majoitustilat 10-12 hengelle ja siellä järjestetään erilaisia hengellisen elämän tapahtumia, kuten retriittejä.

Keväällä 2018 Suomen Evankelis-luterilaisen luostarin hallitus valitsi kolmivuotiseen retriittipapin tehtävään teologian tohtori Pauliina Kainulaisen. Retriittipappi keskittyy Mikkelin ja Kuopion hiippakuntien alueella tapahtuvaan hengelliseen ohjaukseen ja retriittitoiminnan kehittämiseen. Toiminnan koti on Ihamaniemen luostari.