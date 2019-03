Matti Lundenius haluaa lisätä kansalaisten ostovoimaa ja toivoo ilmastonmuutoskeskusteluun järkeä

Savonlinnalaisen Perussuomalaisten ehdokkaan Matti Lundeniuksen mielestä verovaroista ei pidä tukea haitallista maan sisäistä muuttoa kasvukeskuksiin. Toinen Lundeniukselle tärkeä asia on ostovoiman lisääminen. Hänen mielestään tuloista on jäätävä enemmän käteen ja verottoman tulon alarajaa on nostettava.

Ilmastonmuutoskeskusteluun Lundenius toivoo järkeä.

– Suomi yksin ei voi pelastaa koko maailmaa.

Tulevan hallituksen työlistalle tulevaa sote-uudistusta hän lähtisi valmistelemaan ilman maakuntauudistusta. Soten hallinto järjestettäisiin tarvittavalla määrällä sote-valtuustoja, esimerkiksi erityisvastuualueittain.

– Etelä-Savo kuuluu Kuopion Erva-alueeseen ja rahoitus tulisi valtion verovaroista, Lundenius kaavailee.

Maaseudun elinvoimaisuuden säilyttämisestä kysyttäessä Lundenius kantaa huolta siitä, että suurin osa Suomesta on maaseutua ja suurin osa suomalaisesta kansantuotteesta syntyy maaseudulla, mutta kansantuotteen ”hedelmät” eli verot valuvat kasvukeskuksiin.

– Pääomaverotuloja tulisi jakaa alueellisesti oikeudenmukaisemmin. Suomalaisten suuri enemmistö haluaa pitää koko maan asuttuna. Yritystukia tulisi uudelleen kohdentaa yritystoiminnan lisäämiseksi maaseudulla.

Valtionosuusjärjestelmän kehittämisen suhteen hän näkee, että keskeinen tavoite on turvata kuntien mahdollisuudet tarjota riittävät peruspalvelut eri puolilla Suomea sekä tasapainottaa kuntien lakisääteisten tehtävien rahoitusta alueittain ja kuntaryhmittäin.

– Kunnallispoliitikoilla ei ole nykyisessä järjestelmässä kunnollista kannustinta tehostaa julkista toimintaa ja palauttaa valtionosuuksia verohelpotuksina kuntalaisille. Tämä sotii pohjimmiltaan valtionosuusjärjestelmän tarkoituksenmukaisuutta vastaan. Köyhiä kuntiahan tuetaan, jotta niiden ei tarvitsisi ylläpitää korkeaa veroprosenttia. Mutta silti kunnan saama valtionapu ei vaikuta veroprosenttia alentavasti, Lundenius sanoo.

Järjestelmää on karsittava siten, että erittäin kalliiden palveluiden rahoituksen on tultava suoraan valtionveroista eikä siten, että rahoitus jaettaisiin kuntiin valtionapuna itse käytettäväksi, sillä muuten järjestelmä johtaa siihen, että kunnat eivät pysty vastaamaan sote-menoista.

Valtionosuusjärjestelmää hän uudistaisi kannustavaksi.

– Järjestelmän on kannustettava kuntia tehostamaan palveluiden tarjontaa. On kehitettävä järjestelmää, jossa valtionosuudessa tarveperusteisuus korostuu entisestään. Kunnissa on suuret tarve-erot väestön erilaisten ikäryhmien kokoerojen vuoksi. Sote-uudistuksen tavoitteena oli se, että kunnilta olisi poistunut ikääntymisestä aiheutuvat menot, joten toivotaan, että uusi hallitus saa nopeasti sote-uudistuksen jatkumaan.

Tiemäärärahojen jakamisessa hän panostaisi nyt teiden kunnostamiseen, koska rataverkkoon on satsattu viime vuosikymmeninä runsaasti.

– Tiemäärärahojen jakamista on katsottava tarveperusteisesti eli tien kunnon mukaan. Jos maata kehitetään tasapainoisesti, myös tiemäärärahat pitää voida jakaa tasapuolisesti. Tämä on myös tärkeää alueellisesti, jotta koko maa voidaan pitää asuttuna.

Matti Lundeniuksen mielestä Perussuomalaisten puolueena pitää pyrkiä hallitukseen, mutta ei hinnalla millä hyvänsä.

– Hallitusohjelman on oltava sellainen, että kohtuuttoman suuriksi kasvaneita maahanmuuttokustannuksia voidaan alentaa ja säästyneitä varoja ohjata esimerkiksi vanhustenhuoltoon.

Matti Lundenius

ikä 52

Perussuomalainen

Yrittäjä

Naimisissa, yhteiseloa jo 34v. Perheeseen kuuluu kaksi lasta.

Toista kautta kaupunginvaltuutettuna, maakuntavaltuutettu sekä puoluevaltuutettu. Lisäksi lautakuntatyötä niin luottamustoimissa kuin puolueessakin.

Savonlinna, Kaakkois-Suomen vaalipiiri