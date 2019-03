Hyvin päätetty

Enonkosken valtuusto kävi lyhyen, mutta asiallisen keskustelun kunnanjohtajan valinnasta. Ryhmien puheenjohtajat puhuivat muun muassa taloudesta, edunvalvonnasta, kehittämisestä ja sosiaali- ja terveystoimen asiantuntemuksesta.

Viran parhaasta hakijasta oli kaksi mielipidettä, joista molemmat perusteltiin hyvin ja keskustelu pysyi asiassa. Äänestyksen tulos oli selvä, eikä sitä tarvitse jossitella. Enonkoskelaisittain on edistystä, että kunnan johtava virka uskallettiin luovuttaa osaavalle ammattilaiselle, vaikka hän on omassa kunnassa asunut ja useimmille tuttu.

Sitäkin henkeä on pienissä kunnissa ollut, että riittävää luottamusta herättävät ainoastaan kasvukeskuksista tulevat pukumiehet, joilla ei todellisuudessa ole väestökatoseudun asioihin minkäänlaista tuntumaa. Nyt luotettiin tuttuun ja turvalliseen tietäen mitä saatiin.

Kunta sai monessa mielessä asiantuntevan viranhaltijan. Oman kunnan tuntemus ei voisi olla paremmin hallussa ja yhtälailla hanskassa on myös eniten varoja nielevä hallinnon ala, sosiaali- ja terveystoimi. Edellytyksiä kunnan kehittämiseen ja edunvalvontaan varmasti riittää.

Soten osalta hakuprosessin aikana tilanne muuttui oleellisesti. Vielä muutama viikko sitten luultiin, että koko hallinnon ala ja kustannukset poistuvat kunnan vastuulta, mutta aiheen tiimoilta ollaan palattu taas lähtöruutuun. Luultavasti kunnat saavat kaivaa kuvettaan sote-menojen kattamiseksi vielä vuosien ajan, joten kunnanjohtajan sote-osaamiselle on varmasti käyttöä.

Enonkosken kunnan talous on vielä vahva, mutta veropohja ohut. Omat vaikutusmahdollisuudet tulokertymään ovat vähäiset ja riippuvuus valtionosuuksista merkittävä. Kunnanjohtajaksi valittu entinen yrittäjä ymmärtää varmasti myös yritystoiminnan ja työpaikkojen arvon kunnan elinvoimalle ja taloudelle. Toivottavasti tämä ymmärrys leviäisi laajemminkin kunnan hallintoon.