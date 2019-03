Tuunaansaaren luolassa tapahtuu – vuosi 2019 on monipuolinen

Luola Events on julkaissut ensimmäisen erän uutta ohjelmaa vuodelle 2019. Punkaharjun Tuunaansaaren luolaan on tulossa useita konsertteja, pakopeli-toimintaa sekä stand up -iltoja ja seminaaritapahtumia.

Kotimainen pop- ja rock- musiikki on vahvana ohjelmistossa edelleen.

Kesäkuun 29. päivä luolastoon saapuu esiintymään Ismo Alanko, joka julkaisi vasta uuden rockahtavan singlen ja myöhemmin keväällä on vielä luvassa täyspitkä levy

– Tältä kotimaisen musiikin mestarilta ei voi odottaa muuta kuin maagista show’ta Suomen näyttävimmällä tapahtuma-areenalla, Luola Events hehkuttaa.

Marraskuun ensimmäisenä päivänä Kalliosalissa rokataan Popedan tahtiin ja kuun lopulla 30.11. kuumimpaan pikkujouluaikaan luolaan saapuu Neljä Ruusua.

Lokakuun alkupuolella luolastossa kuullaan kuorolaulua. Kuorojen suurkonsertti on ohjelmassa 5.10 ja sen tiimoilta juhlistetaan suomalaisen mieskuorolaulun 200-vuotista historiaa. Ikimuistoista juhlakonserttia varten voimansa ovat koonneet yhteen Kiteen, Kerimäen, Punkaharjun, Savonlinnan ja Sulkavan mieslaulajat.

– Kuorojen yhteiskonsertteja on päästy näkemään luolassa jo taidekeskuksen toimiessa ja ne ovat olleet hyvin suosittuja. Nyt tuo perinne on herätetty uudelleen henkiin. Konsertissa tullaan kuulemaan kuorojen yhteisesityksiä ja kunkin kuoron omia esityksiä.

Toukokuun 25. päivä luolastossa järjestetään uudestaan Mysteeri luolassa -pakopeli. Sen Luola Events toteuttaa yhdessä ActivityMakerin ja SAMIEDUN matkailulinjan kanssa.

– Nyt pelaamaan pääsee helpommin myös pienimmissä ryhmissä, vaikka 2-3 hengenkin voimin. Maaliskuussa peliin myytiin vain ryhmälippuja, nyt osallistumismaksu on henkilökohtainen.

Suosituksena on edelleen, että peliä pelataan 3-4 hengen ryhmissä. Maaliskuun alussa ensimmäisen kerran järjestetty Mysteeri luolassa sai hyvän vastaanoton. Se kokosi runsaasti perheitä ja kaveriporukoita seikkailemaan luolastoon.

Elokuun alkupuolella luolassa konsertoi Olavi Uusivirta ja jatkoa saadaan myös stand upille. Luolastoon saapuu kaarti kotimaan kärkikoomikoita kuten Ali Jahangiri, Niko Kivelä, Krisse Salminen ja Ilari Johansson. Tapahtuma on osa Komediafestivaali on the road -kiertuetta.

– Lisää ohjelmaa kuluvalle vuodelle on vielä nykyisten lisäksi tulossa. Uusia julkaisua päästään tekemään myöhemmin keväällä. Varauskalenteriin on tullut mukavasti myös yksityistilaisuuksia ja hiljattain päästiin lanseeraamaan kokouspaketit- ja palvelut yrityksille, kertovat Luola Eventsin Markus Kaskinen ja Jussi Silvennoinen.