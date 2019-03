Kesätyö kalastuksen parissa – Kerimäen kalatalolla upea mahdollisuus nuorille perehtyä kalastukseen ammattina ja somettaa siitä

Kalataloihin Kerimäelle ja Vesannolle palkataan 15–20 -vuotiaat kesätyöntekijät, joiden tehtävinä on tutustua kalastukseen ja kalankäsittelyyn.

Tämän lisäksi nuoret välittävät tietoa sosiaalisen median kanavissa kalastusyrittäjyydestä ja kalankäsittelystä ammattina.

Kesätyö kestää viisi viikkoa ja työtä on tarjolla kahdelle nuorelle. Lisätietoa ja hakulomake löytyvät Kehittämisyhdistys Mansikan verkkosivuilta www.mansikkary.fi.

Hakuaikaa on huhtikuun loppuun.

Nuorten kesätyöpaikat kalastuksen parissa ovat osa Kerimäen kalatalon ja Kehittämisyhdistys Mansikan, Vesannon kalaosuuskunnan toteuttamaa Kalatalous tutuksi nuorisolle -hanketta.

Tavoitteena on tutustuttaa nuoria kalastusyrittäjyyteen käytännön tasolla.