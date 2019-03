Siun soten alueen potilaat voivat arvioida itse netissä, minkälaista hoitoa vaiva vaatii

Siun sotessa on otettu käyttöön uusi kansallinen sosiaali- ja terveydenhuollon verkkopalvelu Omaolo, joka auttaa asiakkaita eteenpäin. Palvelu löytyy osoitteesta omaolo.fi ja se löytyy myös Siun soten verkkosivujen kautta.

Omaolo-palvelussa voi alkuvaiheessa selvittää omaa hoidon tarvettaan virtsa- ja hengitystietulehduksissa sekä alaselän oireissa. Oirearviokyselyt pohjautuvat Kustannus Oy Duodecimin lääketieteelliseen tietokantaan eli viimeisimpään tutkittuun tietoon ja Käypä hoito -suosituksiin.

Palvelusta saa juuri omaan tilanteeseen sopivan ohjauksen Siun soten alueen terveydenhuollon palveluihin. Oirearvion antama toimintaohje on esimerkiksi suora sähköinen yhteydenotto tai ajanvaraus ammattilaiselle, kehotus mennä heti päivystykseen tai kotihoito-ohjeet. Virtsatieinfektioiden oirearviosta asiakas voi saada reseptin sellaisten oireiden perusteella, jotka täyttävät kriteerit, tai tarvittaessa lähetteen näytteenottoon.

Omaolo-palvelussa on myös palvelutarvearvioita, joiden avulla voi selvittää omaa tai läheisensä mahdollisuutta saada omaishoidon tukea, liikkumista tukevia palveluja tai henkilökohtaista apua. Arviot pohjautuvat lainsäädäntöön ja kansallisesti yhteisesti sovittuihin kriteereihin.

Yleiset hoitosuositukset tulevat näkyviin kaikille, mutta esimerkiksi virtsatietulehduksen reseptin saamiseksi on palveluun tunnistauduttava pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

Omaolo-palvelu on uusi kansallinen verkkopalvelu, jonka sisältö tulee laajenemaan vuoden 2019 aikana. Palveluun on tulossa kaikkiaan 15 oirearvioita sellaisiin vaivoihin, joiden vuoksi hakeudutaan usein terveydenhuollon palveluiden piiriin. Tulossa on oirearviot muun muassa sukupuolitauteihin, kurkkukipuun ja yskään sekä olkapään ja polven oireisiin.

Palveluun tullaan lisäämään myös määräaikaistarkastuksiin liittyviä osioita, jotka otetaan käyttöön Siun soten alueella syksyyn 2019 mennessä. Näitä ovat muun muassa neuvoloiden ja kouluterveydenhuollon terveystarkastusten esitietolomakkeet.

Palvelun tavoitteena on tarjota suora, ympäri vuorokauden toimiva väylä oman tilanteen arviointiin sekä tarvittaessa suoraan sähköiseen yhteydenottoon. Tarkoituksena on nopeuttaa oikeanlaiseen hoitoon tai palveluun pääsyä.

Omaolo-palvelut eivät korvaa muita palvelukanavia, vaan tuovat niiden rinnalle uuden sähköisen asiointitavan. Palvelu on Siun soten lisäksi käytössä esimerkiksi Helsingissä, Oulussa, Tampereella, Hämeenlinnassa ja Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymässä. Palvelun käyttö laajenee vähitellen koko Suomeen.