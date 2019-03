Mielipide: Suomen keltaliivit äänestämään!

Muumitarinassa Näkymätön lapsi tuli näkyväksi vasta, kun oppi suuttumaan ja näyttämään kiukkunsa. Mielestäni koko yhteiskunta tarvitsee tätä samaa kiukkuenergiaa nyt enemmän kuin koskaan. Ranskassa kiukkuenergia toteutuu parasta aikaa, joskin keinoista voidaan olla montaa mieltä.

Keltaliivit ovat järjestäneet mielenosoitusmarsseja ja sulkeneet valtaväyliä. Useita viikkoja kestäneissä mielenosoituksissa on loukkaantunut satoja ja sivullisten omaisuutta on tuhottu.

Voisiko vastaavaa kiukkuenergiaa purkaa mitenkään ilman väkivaltaa? Onko Suomessa mahdollisuutta väkivallattomaan kapinaan – sivistyneeseen anarkismiin?

Syitä olisi. Me kaikki tiedämme, kuinka kaikista tärkeimmät, eli hoito- ja hoiva-ala, kasvatus-, koulutus- ja sosiaalityö toimivat aivan liian pienillä resursseilla. Tästä kärsivät kaikki. Populismi tarjoaa helppoja ratkaisuja vaikeisiin ongelmiin. Oikealla tiedolla ei tässä yhteydessä ole väliä. Uhoava mielipide on niilläkin, joilla ei ole halua nähdä asioiden eri näkökulmia.

Sivistys on muiden huomioimista ja etenkin kykyä kuunnella. Nämä taidot eivät ole kiinni siitä, kuinka paljon on opiskellut tai tehnyt työtä.

Kuuntelemisen kykyä voi herkistää jokainen meistä. Kuunteleminen on tiedonjanoa. Tiedonjano on pohja sille, että keskustelulla pärjää – ilman uhoa ja väkivaltaa. Tuomitseminen ilman oikeaa tietoa on saatava pois muodista. Samoin turhanpäiväinen uhriutuminen. Uhreja maailmassa on aivan tarpeeksi ilman tätä itseohjautuvaakin lajityyppiä.

Muutoksen tarve rakenteisiin ja ilmapiiriin on ilmeinen. Tarvitaan isoa massavoimaa. Perustarpeiden eli ravinnon, levon, puhtauden ja turvallisuuden jälkeen tulevat portaat, joihin keskinäisellä huolenpidolla ja kuuntelun kyvyllä voidaan vaikuttaa. Näitä portaita ovat yhteenkuuluvuus ja ryhmään kuuluminen. Samoin merkityksellisyyden kokemus, itsearvostus ja kunnioituksen saaminen muilta.

Yhteiskunnalliset rakenteet on saatava toimimaan niin, että jokainen voi saada omat kykynsä täyteen käyttöön ilman loppuun palamista, etenkin hoito-, hoiva- ja opetustyössä.

Muutos on mahdollisuus. Keino on korkea äänestysprosentti. Jos hallituspuolueiden vaihtuminenkaan ei auta, puen keltaisen liivin.

Politiikka tarvitsee uusia, yhteistä hyvää rakentavia näkökulmia ja toimenpiteitä!

Piia Kleimola

teatteri- ja draama-alan toimija, yrittäjä

Eduskuntavaaliehdokas, vas (sit), Kaakkois-Suomen vaalipiiri

Kouvola, Kaakon eduskuntavaaliehdokas, vas (sit)