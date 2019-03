Kaakkois-Savon Tules tehokkain jäsenhankkija – Keltainen nauha -tempaus oli osa aktiivisen järjestön toimintaa

Järjestö toisensa jälkeen harmittelee, miten vaikea on saada uutta väkeä mukaan toimintaan.

Ei tämä porukka. Kaakkois-Savon Tules ry otti Reumaliiton Keltaisen Nauhan päivän vietossakin vuorokauden varaslähdön ja reippaili Kerimäen kirkonkylän raitilla jo tiistaina.

Tällä kertaa tempausta sävytti erityisen iloinen uutinen. Yhdistys nappasi Reumaliiton organisoimassa jäsenhankintakilpailussa pienten yhdistysten prosenttisarjan valtakunnallisen voiton. Tuhannen euron palkinto menee jäsenten hyväksi tulevalla kevätretkellä, joka suuntautuu Rantasalmelle.

Kaakkois-Savon Tules kilpaili viime vuonna jäsenhankinnassa sarjassa, jossa paremmuus ratkaistiin miten monella prosentilla pystyi jäsenmääräänsä kasvattamaan.

Yhdistyksellä oli vuoden 2018 alussa 95 jäsentä, mutta vuoden lopussa jäsenmäärä oli peräti 138. Prosentuaalinen kasvu oli maan paras.

– Nyt jäseniä taitaa olla jo 145 ja taas pitää viedä uusia lappuja eteenpäin, hehkutti henkilökohtaisestikin jäsenten haalimisessa erityisesti onnistunut Eeva Riistakoski.

Riistakoski on myös yhdistyksen matkavastaava. Retket ovat saaneet suuren suosion eikä bussilastillisen saamiseen tarvitse paljon houkutella.

Millä konstilla tuollainen jäsenryöpsäys sitten saadaan aikaan?

– Ei siinä tarvinnut konstejakaan ihmeemmin. Halukkaita vaan tuntuu löytyvän, kysyvät miten pääsee mukaan, sanaili emäntä ja kuntosalivastaava Arja Juuti.

Kuntosalivuoro on yksi suosituista toimintamuodoista, joka kerää joka viikko viitisentoista innokasta.

Tiistait ovat Tules-väen vakituisia kokoontumispäiviä. Joka toinen viikko on jäsenkahvila Pysäkillä, missä jumpataan muistia ja muita aisteja, usein vierailijoiden säestyksellä.

Joka toinen tiistai on kävelypäivä. Liikunta onkin keskeisessä osassa Tules-yhdistyksen toiminnassa. Tavoitteena on mahdollisimman monipuolinen toiminta tuki- ja liikuntaelinsairaiden hyväksi.

Välillä kerätään talkoilla toimintavaroja niin, että yhdistys pystyy maksamaan jäsenilleen pientä liikunta-avustustakin.

Kiitosta ovat saaneet myös Päivi Mohellin ylläpitämät kotisivut. Reumaliitto käyttää yhdistyksen nettisivuja koulutuksissaan yhtenä malliesimerkkinä.

Kaakkois-Savon Tules ry:n puheenjohtaja on tänä vuonna Eija Puurtinen ja varapuheenjohtaja Mirja Makkonen. Sihteeri on Sisko Parviainen, tiedotusvastaava Helena Martikainen, liikuntavastaava Raimo Tuunanen, käsityövastaava Pirkko Pakarinen ja pääemäntä Sirkka Mertanen. Airi Kuokka hoitaa arpajaiset.