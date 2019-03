Pohjois-Karjalan hyvinvointikysely käynnissä

Maakuntaliitto selvittää pohjoiskarjalaisten näkemyksiä, mitkä ovat heille tärkeitä hyvinvoinnin tekijöitä ja missä olisi parannettavaa. Kysely on avoinna 3. huhtikuuta saakka.

Kyselyyn voi vastata maakuntaliiton verkkosivulla olevan linkin pohjois-karjala.fi/hyvinvointikysely kautta.

Kirjastoissa kyselyyn voi vastata sekä verkossa että täytettävillä paperilomakkeilla.

Tulokset yhdistetään kerättyyn tutkimustietoon ja käsitellään maakunnallisen hyvinvointiryhmän kokouksessa 9.4.2019 yhdessä eri alojen asiantuntijoiden kanssa.

Tulosten pohjalta suunnitellaan konkreettisia toimenpiteitä kaikkien pohjoiskarjalaisten hyvinvoinnin edistämiseksi.

Hyvinvointi on yksi maakuntaohjelman POKAT 2021 keskeisistä teemoista ja kysely liittyy meneillään olevaan hyvinvointistrategian työstöön.

Kyselyyn osallistuneilla on mahdollisuus osallistua kymmenen Pohjois-Karjala-T-paidan arvontaan.