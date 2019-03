Palvelut pidettävä lähellä käyttäjiä

Sosiaalipolitiikan professori Heikki Hiilamo kuvaili Ylen haastattelussa sote-uudistuksen kaatumista karmeaksi epäonnistumiseksi koko yhteiskunnalle. Maailma menee eteenpäin ja muuttuu jatkuvasti, mutta meillä vain valmistellaan sote-uudistusta saamatta siitä valmista. Hiilamon mielestä nykyistä toimivampi ja kustannustehokkaampi järjestelmä tarvitaan ja sen pitäisi vielä olla sellainen, joka toimii tulevaisuuden oloissa, eikä menneessä todellisuudessa.

Asiantuntijan kantaan on helppo yhtyä. On hyvin turhauttavaa, että sama työ alkaa uudelleen lukuisine selvityksineen ja poliittisine vääntöineen. Edellistä, noin 200 miljoonaa euroa maksanutta valmistelua voidaan hyödyntää, mutta vaalit ja uudistuneet voimasuhteet muuttavat asetelmaa, eivätkä viimeksi suunnitellut mallit ehkä enää kelpaa. Mikä mahtaakaan olla lopullinen malli, jos sitä koskaan tullaan näkemään?

Tunnelma kunnissa on monin paikoin hämmentynyt, kun odotettuja leveämpiä hartioita ei nyt saatukaan sote-palvelujen järjestäjäksi. Kiteellä tilanne on kuitenkin hallinnassa toimivan Siun soten ansiosta, eikä Savonlinnan kaupunginjohtajakaan hätkähtänyt lähes valmiin ratkaisun kaatumisesta.

Oikeastaan Savonlinnan kaupungin johdossa ollaan vähän helpottuneita, että nykytilanne antaa hetken hengähdystauon puolustustaistelussa keskussairaalan ja sen työpaikkojen puolesta. Kaikki tämä olisi ollut vaarassa maakuntamallin mukaisessa sote-ratkaisussa ja sen suhteen ehdittiin jo tehdä isoja yksityistämispäätöksiä.

Aluetaloudellinen näkökulma ei ehkä mahdu sotevalmistelun tavoitteisiin, mutta palvelujen keskittämisessä pitäisi olla joku tolkku. Esimerkiksi Savonlinnan keskussairaalaa ja sen erikoissairaanhoidon palveluja tarvitaan sen vuoksi että alueen asukkaat saisivat hoidot siedettävän matkan päästä kotoaan. Se on ihan riittävä kriteeri olla viemättä palveluja täältä enempää isompiin yksiköihin.