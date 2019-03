Yritykset kutsutaan ainutlaatuiseen yhteiskampanjaan parantamaan Savonlinnan elinvoimaisuutta

Savonlinnan kaupungissa tehdään tänä keväänä jotain sellaista, mitä ei olla koskaan ennen tehty.

– Savonlinna nostetaan valtakunnallisesti näkyväksi positiivisessa valossa, joka saadaan aikaan yhteistyössä yritysten, asukkaiden ja muiden toimijoiden kanssa. Ainutlaatuiseen yhteistyöhön pääsee vielä mukaan, kertoo elinkeinojohtaja Janne Weander.

Savonlinnassa useilla yrityksillä on menossa vahva kasvuvaihe, jolle keskeisin haaste on työvoiman vaikea saatavuus. Savonlinnan kaupunki, Ammattiopisto SAMIedu, SAMI-Palvelut Oy ja Savonlinnan Vuokratalot Oy toteuttavat kevään aikana valtakunnallisen rekrytointikampanjan työvoiman houkuttelemiseksi Savonlinnaan.

Yhteiskampanjan tarkoituksena on luoda edellytyksiä alueen yritysten toiminnalle ja kasvulle, sekä pyrkiä parantamaan työvoiman saatavuutta ja piristämään elinkeinoelämää.

Kampanjan suunnittelu on lähtenyt liikkeelle loppusyksystä viime vuonna ja se on tarkoitus toteuttaa huhti- ja toukokuun aikana.

Mitä useampi yritys lähtee kampanjaan mukaan, sitä näkyvämpi ja tehokkaampi siitä saadaan. Mukaan pääsee pienelläkin panostuksella, eikä rekrytointeja välttämättä tarvitse olla menossa juuri nyt. Kampanjan kokoavana paikkana toimii Savonlinnan kaupungin saimaalle.fi -rekrytointisivusto. Kampanja tuo mukaan lähteville yrityksille valtakunnallista näkyvyyttä edullisesti. Myös asukkaat pääsevät osallistumaan, kunhan kampanja polkaistaan käyntiin.

Kampanjassa ovat mukana jo Sosteri, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMK, Blue Lake Communications BLC Oy, Norelco Oy, Savled Oy, Andritz Oy, eLive Ecosystem Oy, Osuuskauppa Suur-Savo, Savox Communications, Makron Oy, Kodinkulma Oy LKV ja Kahvila Alku.

Yrityksiä pyydetään ottamaan yhteyttä kampanjan yhteyshenkilöihin, joita ovat kaupungin tiedottaja Miia Käyhkö, elinkeinoasiamies Matti Skyttä sekä Samiedun markkinointi- ja viestintäpäällikkö Tiina Mehtonen.