Influenssa ruuhkauttaa Siun soten yhteispäivystystä, myös noroa on liikkeellä

Influenssaepidemia on meneillään koko Pohjois-Karjalan maakunnassa, ja se ruuhkauttaa tällä hetkellä myös keskussairaalan yhteispäivystystä Joensuussa.

– Päivystyksessä voi nyt joutua odottamaan tavallista pidempään, koska vaikeimmat tapaukset hoidetaan aina ensin. Toivomme siis potilailta kärsivällisyyttä. Kannattaa muistaa, että myös terveysasemilla on kiirevastaanottoja ja useimmissa tapauksissa influenssakin selättyy kotihoidolla, kertoo Siun soten 24/7-palvelujen ylilääkäri Susanna Wilén.

Päivystyksen puhelinneuvontaan kannattaa soittaa ennen yhteispäivystykseen tulemista, ja sieltä saa tarvittaessa myös neuvoja kotihoitoon. Oman työnantajan käytännöt sairaslomien myöntämisessä on hyvä tarkistaa: useilla työnantajilla lyhyisiin, muutaman päivän sairaslomiin ei tarvita kirjallista sairaslomatodistusta.

Maakunnassa on meneillään influenssa A-epidemia ja se voi jatkua vielä useita viikkoja. Varmennettuja tapauksia on tällä hetkellä 342, mikä on vain murto-osa kaikista tapauksista. Sairaalahoitoa on tarvinnut tähän mennessä 99 potilasta, joista neljä on ollut tehohoidossa. Kuusi henkilöä on menehtynyt.

Influenssan tavallisia oireita ovat korkea kuume sekä siihen liittyvä lihaskipu, päänsärky ja huonovointisuus. Myös maha- ja suolisto-oireita saattaa esiintyä.

Perusterve henkilö toipuu influenssasta yleensä parissa viikossa kotikonstein: lepoa, tulehduskipulääkkeitä sekä riittävästi nesteitä. Lääkäriin on syytä hakeutua, jos oireet ovat hyvin hankalat ja yleisvointi huononee, oireet pitkittyvät tai jos jo paranemassa oleva tauti pahenee uudelleen.

Taudin toteamista eli diagnoosia varten lääkäriin ei tarvitse lähteä. Viruslääkitystä käytetään pääsääntöisesti sairaalahoitoon joutuville potilaille sekä riskiryhmään kuuluville, jotka ovat vaarassa saada influenssan komplikaatioita.

Myös vatsatautia aiheuttavaa norovirusta on liikkeellä Siun soten alueella. Noroviruksen aiheuttama vatsatauti alkaa yleensä äkillisesti. Oireita ovat kouristavat vatsakivut ja pahoinvointi, oksentelu, ripuli ja lievä kuumeen nousu. Oireet kestävät yleensä 1–3 päivää.

Norovirus tarttuu herkästi, ja siksi on tärkeää, että noroon sairastunut henkilö välttää turhaa liikkumista kodin ulkopuolella. Kaikkien on syytä huolehtia hyvästä käsihygieniasta.

Norovirukseen ei ole olemassa lääkehoitoa ja tauti on yleensä vain harvoin niin voimakas, että lääkäriin on syytä lähteä. Kotihoidoksi riittää yleensä nesteen nauttiminen. Ripuli ja oksennukset voivat kuitenkin nopeastikin aiheuttaa voimakkaan nestehukan, varsinkin jos oksentelu haittaa juomista. Kuivuminen näkyy voimakkaana uupumisena ja limakalvojen kuivuutena, ja silloin on syytä hakeutua lääkärille.