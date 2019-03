Mielipide: Omaishoitajuus – kultaakin tärkeämpää

Olen saanut läheltä seurata ystäväni miehen kunnon romahtamista, ja sitä kautta puolison yhä suurempaa ja arvokkaampaa roolia yhteiselämän jatkumisessa. Arkisten päivän askareiden ontuminen vaatii rakkaalta yhä enemmän pieniä tai suuria apuja. Ne voivat olla asioiden muistuttamisesta – pesuapuja, syöttämisapuja tai lähellä olemista liikkumiseen avustamiseen. Ne eivät ole helppoja tehtäviä, vaikka papin edessä aikoinaan niin luvattiinkin.

Omaishoitajia eivät vain puolisot, he voivat olla pienen tai varttuneen lapsen hoitajia, he voivat olla myös apua tarvitsevan sisaria tai muita läheisiä. Kaikissa tapauksissa voidaan yks kantaa todeta, että edellä mainitut avuntarvitsijat eivät pärjäisi kodeissaan ilman läheisen apua.

Omaishoitajuus on aliarvostettua – yhteiskunnan silmät ovat vasta raollaan näkemään sen rahallisen panoksen, mitä omaishoitajat tekevät? Entä se sydämenrakkaus, jota hoitokodit eivät aina voi tarjota.

Tiedän, että omaishoitajien merkittävää ja sydämellistä panosta, moni apua tarvitseva olisi jonossa odottamassa kallista hoito- ja/hoivapaikkaa. Nykyinen palkkio heidän ympärivuorokautisesta työstää, ansaitsee ehdottomasti palkankorotuksen.

Sinikka Musikka (kesk)

eduskuntavaaliehdokas

Savo-Karjalan vaalipiiri