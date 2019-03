Biisonimafian Lista Päälle-sarjan toinen kausi alkaa – toinen kausi edeltäjäänsä isompi

Kahdeksan osaisen kodin rakentamiseen keskittyvän komediasarjan budjetti on isoin YouTube-tuotanto Suomessa. Taloon.comin sponsoroiman sarjan ensimmäisen tuotantokauden jaksoja on katsottu viisi miljoonaa kertaa ja se on tavoittanut arviolta 400 000 Suomalaista.

Toinen kausi tulee olemaan vielä isompi kuin edeltäjänsä niin budjetin kuin hahmojenkin osalta. Varsinkin hahmojen, sillä Janni Hussin näyttelemä Minna on sarjan uusimmissa jaksoissa viimeisillään raskaana. Sarja keskittyy ruuhkavuosia eläviin Minnaan ja Mikkoon ja heidän parisuhteeseensa joka on koetuksella pitkittyneen omakotitalon remontin takia. Alkoholisoituneen rakennusmies Kahvan ja Minnan velipuoli JJ:n toilailut työmaalla tuovat oman lisänsä ruuhkavuosien kriiseihin.

Sarjan pääsponsori on verkkokauppa Taloon.com, jonka kanssa Biisonimafian yhteistyö jatkuu nyt jo toista vuotta. Taloon.comin lisäksi jokaisella jaksolla on oma sponsori, jonka tuotteita tuodaan esille jakson aikana. Tänä vuonna sponsoreina on esimerkiksi Bosch, Narvi, Philips Hue ja Gustavsberg.

Edellisen tuotantokauden tapaan toisella kaudella päätähtinä nähdään punkaharjulaisten Kaitsu Rinkisen, Janne Kaperin ja Tupe Rinkisen lisäksi myös Janni Hussi ja Essi Unkuri.

Janni Hussi on jo joutunut kuvauksien aikana kommelluksiin tekoraskausmahan kanssa; ensimmäistä jaksoa kuvatessa Janni ei meinannut pysyä poreammeessa, kun raskausmaha toimi kellukkeen tavoin. “Kyllähän se aikamoista komiikkaa aiheutti, kun tekoraskausmahan takia jouduin painamaan jaloilla pohjaa vasten ja hakemaan tukea koko ajan, etten nousisi pinnalle” Janni muistelee.

– On hauska nähdä miten hahmot ovat kehittyneet matkan varrella, ja kuinka niihin on tullut syvyyttä ja erilaisia kulmia. On myös mielenkiintoista yrittää päästä raskaana olevan naisen sielunmaailmaan kiinni. Respectit kuuluu kyllä kaikille raskaana oleville naisille, ei ole helppoa ison mahan kanssa oleminen kun ei saa edes omia kengännauhoja kiinni, Janni naurahtaa.

Sarja tihkuu huumoria, mutta on myös viiltävän rehellinen analyysi ruuhkavuosista ja Suomalaisesta omakotitalorakentamisesta. Jaksot erottaa tv:n rakennusohjelmista vain se, että niissä tapahtuvat asiat ovat näyteltyjä.

Biisonimafian perustajajäsenen ja sarjan käsikirjoittajan Kaitsu Rinkisen mielestä siisteintä on, että tuotantotiimi on päässyt tekemään fiktiota sarjan muodossa ja vapailla käsillä. Realityn hallitessa tuotantoja ilmaispuolella, se on todella harvinaista.

– Tuntuu jopa etuoikeutetulle, kun saadaan tehdä tätä. Nyt jännittääkin aika pirusti, koska kylillä on odotukset ihan tapissa toisen tuotantokauden osalta. Punkaharjun Nesteellä yks naapurikylän Mirkku tunnusti katsovansa jaksoja mieheltänsä salaa jo töissä, Kaitsu toteaa.

Tuottaja Janne Kaperin mielestä yhteistyöt on hoituneet hyvin kaikkien kaupallisten toimijoiden kanssa. Onkin selvää, että Biisonimafian ylivoima on saanut perinteiset tekijät ja mediapomot hämilleen.

– Eiköhän nää jaksot taas tuu menemään ihan kuumille kiville, vaikka pelkän puskaradion avulla, hän toteaa.

Uutta tuotantokautta on kuvattu Punkaharjulla alkuvuodesta lähtien ja 13. maaliskuuta julkaistaan Lista Päälle -sarjan toisen tuotantokauden ensimmäinen osa Biisonimafian YouTube-kanavalla, ja jaksoja julkaistaan siitä eteenpäin joka toinen viikko Juhannukseen saakka.

Sarjan kuvauksia ja rakentamista kulissien takaa pääsee seuraamaan Biisonimafian Kaitsu Walfrid Rinkinen-nimisellä vlog-kanavalla YouTubessa läpi kevään.