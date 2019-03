Uuden työvoiman hankinta KETIn tärkeä painopiste – Uusi teollinen yritystoiminta, koulutukset, sekä yritysten omistajavaihdokset isoja teemoja myös

KETIn tämän vuoden toimintasuunnitelma myötäilee vahvasti Kiteen kaupungin elinkeinosuunnitelmia sekä Keski-Karjalan elinkeinostrategiaa.

– KETI on käytännössä työrukkanen, joka näitä tavoitteita vahvasti edistää, toimitusjohtaja Risto Hiltunen sanoo.

Työvoiman ja olemassa olevaa yrityskantaa täydentävän teollisen yritystoiminnan hankkiminen ovat lähitulevaisuuden isoja teemoja.

Uusien tekijöiden ja paluumuuttajien houkuttelemiseksi tehdään erilaista kampanjointia.

Asialla on iso painoarvo, että sillä lähivuosien aikana yrityksistä tulee eläköitymisten myötä poistumaan paljon nykyisiä työntekijöitä.

Jos osaavaa työvoimaa ei löydy, se voi estää yritysten kasvua.

– Suosituksena on, että tehtäisiin työvoiman saantiin liittyen lyhyen, keskipitkän ja pitkän aikavälin toimintasuunnitelma, Hiltunen sanoo.

Alueella on myös useita yrityksiä, joista yrittäjä on esimerkiksi eläköitymisen vuoksi luopumassa.

Yritysten omistajanvaihdoksien osalta Pohjois-Karjalassa on käynnissä Jatkis-hanke.

Lisäksi KETI tarjoaa muun muassa palvelua, jossa yritystä viritetään määrätietoisesti myyntikuntoon.

– Tärkeää on saada tulevaisuuden taitajia alueelle. Töihin yrityksiin ja niitä vetämään, Risto Hiltunen sanoo.

Ketteryys ja kokeilukulttuuri kuuluvat myös KETIn toimintasuunnitelmaan.

Hiltunen sanoo, että yritysten ja muiden toimijoiden kesken haetaan uusia yhteistyön muotoja.

Hiltunen huomauttaa, ettei alueella ole toistaiseksi käynnistynyt vielä yhtään yritysryhmähanketta.

KETI tarjoaa runsaasti koulutusta. Niissä painopiste on vahvasti digi-asioissa.

Hiljattain on toteutettu esimerkiksi verkkonäkyvyyteen liittyvää opastusta ja keväällä huhtikuussa toteutetaan tietotekniikan perusteita käsittelevää, käytännön läheistä koulutusta.

Valmennuksien toteutuksissa on aikomus huomioida eri elämän tilanteissa olevia toimijoita paremmin ja madaltaa kynnystä niihin osallistumiseen.

Ideana on Hiltusen mukaan järjestää tilaisuuksia, joihin perheelliset toimijat pääsevät vaivattomammin osallistumaan.

Itärajan tuntumaan sijoittuvassa Keski-Karjalassa Venäjän mahdollisuudet on tiedostettu ja niihinkin satsataan määrätietoisesti.

Hiltusen mukaan tarkoituksena on viedä alueen koulutus- ja työmahdollisuuksista aktiivisesti viestiä eteenpäin rajan taakse. Esimerkiksi toisen asteen koulutuksen suhteen nähdään mahdollisuuksia.

– Lieksassa on kymmenittäin venäläisiä opiskelijoita, Salla houkuttaa myös. Suomen opiskelu- ja työmahdollisuuksista kiinnostuneita on paljon, mutta tätä aluetta ei juurikaan ole siitä kulmasta markkinoitu.

Venäjän suunnalla on mahdollisuuksia myös matkailuelinkeinon kehittämisen saralla.

Hiltunen huomauttaa, että rajan toisella puolen on viime vuosina tapahtunut isoa kehitystä ja alue on nostanut profiiliaan takavuosiin nähden paljon.

Investointi- ja kehittämisrahaa 16 miljoonaa

Keski-Karjalan kehitysyhtiö KETI kannustaa yrityksiä kehittämään toimintaansa, sekä tekemään investointeja.

KETI:n toimitusjohtaja Risto Hiltunen sanoo, että kuluvan toimintakauden aikana KETIn kautta on Keski-Karjalan alueelle saatu 16 miljoonaa euroa yritysten investointi- ja kehittämisrahaa.

Potti on kohtuullisen hyvä mutta Hiltunen toteaa, että enemmänkin otettavaa olisi.

– Nyt kannattaa toimia siksikin, että rahaa on vielä hyvin tarjolla. Esimerkiksi leader-toiminnan ohjelmakausi yltää vuoteen 2020 saakka, Hiltunen sanoo.

Keski-Karjalassa on viimeisen neljän vuoden aikana rahoitettu kaikkiaan 130 yrityshanketta, sekä niiden Finnveran rahoittamat hankkeet. Finnveran hankkeiden määristä KETI ei saa tietoja.

Suurin siivu kehittämis- ja investointirahaa on tullut Finnveralta. Kaikkiaan keskikarjalaisille yrityksille on sieltä tullut vuosina 2015-2018 lähes 9 miljoonaa euroa.

ELY-keskuksen kautta EU:n maaseuturahaston tukia tuli seudulle reilut 3 miljoonaa. Paikallista leader-tukea puolestaan 450 000 euroa.

ELY-keskuksen yritystukien osuus oli noin 2,7 miljoonaa, Business Finlandin osuus puolestaan 885 000 euroa.

KETI rooli prosesseissa on ollut merkityksellinen. KETIn väki on avustanut 80 prosenttia hakemuksia tehneistä yrityksistä.

Hiltunen huomauttaa, että uuden ohjelmakauden käynnistyessä menee aina aikansa, että hakemuksia saadaan käsittelyyn.

Tämä näkyy tilastoissakin. Vuonna 2015 ELY-keskuksen maaseuturahaston tukia ja Leader-yritystukia ei myönnetty lainkaan. Vuonna 2016 niissä oli selkeä piikki. Esimerkiksi Kiteen ja Kesälahden alueella maaseuturahaston rahaa tuli vuonna 2016 noin 800 500 euroa.

Viime vuonna Kiteen ja Kesälahden alueella Ely-keskuksen yritystukia myönnettiin noin 561 000 euroa.

Ely-keskuksen maaseuturahaston rahaa tuli lähes 236 000 euroa. Leader-yritystukia myönnettiin noin 65 500 euroa ja Business Finlandin tukia vajaa 197 000 euroa.

Hiltunen sanoo, että näiden tukien lisäksi Keski-Karjalaan on saatu roima määrä maatalouden tukia.

Kokonaisuudessaan Hiltunen kuvailee Keski-Karjalan osalta elinkeinopuolen suhdanteita hyviksi. Plussaa on tehty kaikilla osa-alueilla.

– Metsätalous ja puunkorjuu ovat olleet suurimpia onnistujia. Niissä kasvu on ollut lähes 30 prosentin luokkaa.

Rakennusalan yrityksetkin, joita alueella on kaikkiaan 60-70 kappaletta, ovat onnistuneet saamaan hyvää kasvua aikaiseksi. Lisäksi teollisuuden, kaupan, palveluiden, sekä maa- ja biotalouden osalta on ollut onnistumisia.

– Rakennusalan yrityksemme ovat hyvin verkottuneita ja esimerkiksi eteläisen Suomen hankkeisiin on päästy kiinni. Ne tuovat tänne tärkeitä euroa alueemme ulkopuolelta.

– Esimerkiksi biokaasupuolella meillä on Keski-Karjalassa valtakunnan kärkiosaamista, Hiltunen kehuu.