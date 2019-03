Kruunupuisto panostaa kansainväliseen terveysmatkailuun – katseet on suunnattu Kiinaan, Venäjälle ja Saksaan

Punkaharjulla toimivan Kruunupuiston kuntoutustoiminta täyttää tänä vuonna 50 vuotta, mutta perinteisen kuntoutus- ja majoitustoiminnan lisäksi etsitään jatkuvasti uuden liiketoiminnan mahdollisuuksia.

Uutta asiakaskuntaa haetaan nyt muun muassa kansainvälisestä terveysmatkailusta, joka kasvaa maailmalla kovaa vauhtia, mutta jossa edelläkävijöitä ovat muun muassa USA ja Keski-Euroopan maat. Ostovoimaista asiakaskuntaa tiedetään olevan muun muassa Kiinassa, jonka terveysmatkailumarkkinoille Kruunupuisto nyt tähyää.

Viime vuonna Kruunupuisto käynnisti hankkeen, jonka tarkoituksena on luoda edellytyksiä kiinalaisten terveysmatkailijoiden saamiseksi Punkaharjulle. Kruunupuistosta vierailtiin viime syksynä Kiinassa ja nyt kiinalaisia matkailu-alan toimijoita saatiin vieraaksi Suomeen ja Punkaharjulle.

Tutustumismatkan Suomeen ja suomalaisiin terveysmatkatoimijoihin järjesti Visit Finland, jolla on oma Kiinaan suuntautuva terveysmatkailuhankkeensa parhaillaan käynnissä.

Torstaina Kruunupuistossa pidettiin Health Travel from China to Finland -seminaari, jossa hyvinkin yksityiskohtaisesti keskusteltiin kiinalaisten terveysmatkailijoiden suuntautumisesta Suomeen.

– Keskeistä on Järvi-Suomen tunnettuvuuden lisääminen Kiinassa. Hesinki ja Lappi tunnetaan jo hyvin, totesi Kruunupuiston hotellinjohtaja Birgitta Ojasalo. Kiinalaisen asiakkaan pitäisi voida huomata Suomi mahdollisena kohteena amerikkalaisen ja keskieurooppalaisen tarjonnan keskeltä.

Yksittäinen toimija ei läpimurtoa pysty tekemään, joten Visit Finland – terveysmatkailuhankkeen vetoapu on Kruunupuistollekin välttämätön asian eteenpäin viemiseksi. Koko Saimaan alueen matkailuyhteistyö on kaikkien alueen yritysten etu.

Tiedossa on, että ostovoimaa valtaisasta Aasian maasta löytyy, joten markkinalle kannattaa pyrkiä pitkäjännitteisellä työllä.

Seminaarissa kuultiin uusimmat markkinatutkimuksen tulokset ja näkymät aiheen tiimoilta. Kiinalaiset vieraat vietiin myös pilkille Pihlajavedelle ottamaan tuntumaa suomalaisille niin rakkaaseen talviseen aktiviteettiin.

Iltapäivällä kiinalaiset vieraat kertoivat maanmiestensä odotuksista ja edellytyksistä matkakohdetta kohtaan. Monet toiveet esimerkiksi Kruunupuiston kohdalla täyttyvätkin ja valmiuksia kiinalaisten asiakkaiden palvelemiseksi on olemassa.

Suomen valtteina pidetään muun muassa puhdasta luontoa sekä lääketieteellistä osaamista ja koulutuksen tasoa.

– Mutta paljon on vielä kehitettävää ja opittavaa. Käytännössä Kiinan terveysmatkailuhanke on mittava oppimisprosessi koko henkilöstöllemme, Birgitta Ojasalo kertoo. Kulttuurin tuntemus on palveluyritykselle keskeistä aina ja tällä kertaa pyritään täysin uudelle maaperälle, jolloin kulttuurisissa asioissa on erityisen paljon opeteltavaa.

Hyvinvointipalvelujensa lisäksi Kruunupuisto haluaa palvella asiakkaita esimerkiksi yksityisten lääkärikeskusten kumppaneina, jolloin Suomesta lääketieteellistä hoitoa hakevat asiakkaat voivat viettää toipumis- ja kuntoutusjaksoja Punkaharjulla. Tästä on jo kokemusta esimerkiksi Klinikka Helenan kanssa.

Suomalaisten matkailuyritysten haasteena kiinalaisia asiakkaita kohtaan on ruoka, koska suomalainen makumaailma ei kaikilta osin ihastuta kiinalaisia. On siis opeteltava ymmärtämään sikäläistä ruokakulttuuria tai mahdollisesti palkattava jopa kiinalaisia kokkeja Suomeen.

Kruunupuiston koko asiakaskunnasta tällä hetkellä noin kymmenen prosenttia on ulkomaalaisia ja hotelliasiakkaista jo yli 20 prosenttia tulee oman maan rajojen ulkopuolelta.

Ulkomaalaisista asiakkaista venäläiset, saksalaiset ja ruotsalaiset ovat suurimmat ryhmät tällä hetkellä.

Kruunupuistossa viime vuonna käynnistynyt kansainvälistymishanke kestää kaksi vuotta.

– Kansainvälisen liiketoiminnan vetäjä Meri Tiirinki on tehnyt meillä hyvää työtä, toteaa Ojasalo. Kiinan lisäksi on pyrkimyksenä vahvistaa myös Venäjältä ja Saksasta tulevaa asiakasvirtaa edelleen.

Ely-keskuksen rahoittaman hankkeen aikana pyritään löytämään oikeat asiakasryhmät ja myyntikanavat sekä tuotteistamaan palvelut uudelle liiketoiminnalle kohdemarkkinoilla. Sen jälkeen päästään tekemään varsinaista myyntityötä.