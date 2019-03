Kolumni: Tee enemmän, puhu vähemmän

Olen aina pitänyt yrittäjäksi ryhtymistä mahdollisena tulevaisuuden vaihtoehtona – ja pidän edelleen, ehkä jopa enemmän kuin ennen siksi, että olen ollut tiimiyrittäjänä Tiimiakatemialla 1,5 vuotta.

Voin käsi sydämellä sanoa, että elämäni suurimmat opit ja oivallukset ovat tarttuneet mukaan tältä matkalta. Yksi suurimmista havahtumisista on ollut, että jos haluaa muutosta, on itse tehtävä hommia sen eteen. Eivät koirankakatkaan vielä tänäkään keväänä kerää itseään pois valittamalla asiasta.

Luin vähän aikaa sitten Katariina Helaniemen, Annaleena Kurosen ja Venla Väkeväisen kasvuyrittäjyydestä kertovan kirjan, Kutsuvat sitä pöhinäksi, josta yksi kohta jäi erityisesti mieleen.

”Elämä on loppupeleissä aika lyhyt. Kannattaa tehdä asioita, joista pitää ja jotka kokee merkityksellisiksi, ovat ne sitten mitä tahansa. Kannattaa kuunnella itseään rohkeasti ja tehdä juuri sitä mitä haluaa välittämättä muiden mielipiteistä ja yrittämättä miellyttää ketään muuta.”

Tämä pätee mielestäni hyvin yrittämiseen kuin elämään ylipäätään. Jos haaveilet ryhtyväsi yrittäjäksi, niin miksi et ryhtyisi?

Voi olla, että tämä kuulostaa sinisilmäiseltä. Mitä muka reilu parikymppinen oikeasti tietää yrittäjyydestä, sehän on rankkaa työtä! Voi ehkä yllättää, että moni parikymppinen tietää yrittäjyydestä todella paljon.

Omalla kohdallani Tiimiakatemialla tiimiyrittäjänä toimiminen on opettavainen matka yrittäjyyteen. Emme yrityksessämme pyörittele leikkirahaa tai harjoittele osaamisemme myymistä leikkiyrityksille, kuten monesti koulussa tehdään. Yrityksessämme liikkuu oikea raha ja myymme itse osaamisemme potentiaalisille asiakkaille.

Teemme asiakasprojekteja sekä kehittelemme ja kokeilemme omia konsepteja käytännössä. Tähän asti yksi parhaista kokeiluistamme on ollut Menkkafestareiden suunnittelu ja järjestäminen. Onko tämän jälkeen ihme, että aika moni meistä on jatkanut ja tulee tulevaisuudessa jatkamaan yrittäjänä?

Olen ehkä yksinkertaistanut ja kärjistänyt yrittäjäksi ryhtymistä edellä, mutta 2800 merkkiin ei oikein mahdu selittämään asian kaikkia puolia. Pointtini on kuitenkin se, että yrittäjyys on valtava mahdollisuus ja kenestä vain on siihen, jos sitä haluaa. Yrittäminen on jatkuvaa oppimista ja itsensä kehittämistä. Kuten mitä tahansa asiaa pystyy yrittäjyyttäkin opettelemaan.

Monesti tuntuu, että monet ihmiset ovat jumiutuneet liikaa vanhoihin opittuihin käsityksiin asioista, kangistuneet kaavoihin. Eikä ihme, sillä jo peruskoulussa meille syötetään tunne siitä, että emme pysty vaikuttamaan asioihin ja vain lopputuloksella, kuten koenumerolla on väliä. Kuitenkin jos totta puhutaan, pystymme muuttamaan asioita enemmän kuin uskommekaan. Avain muutokseen on tekemisessämme. Pitää tehdä, eikä vain puhua. Keskittyä ongelmien murehtimisen sijaan ratkaisuihin.

Aina ratkaisut eivät ole helppoja ja kivoja, mutta elämässä on otettava askelia, jotka ahdistavat ja pelottavat. Niitä askelia, jotka vievät meidät pois mukavuusalueeltamme. Koska ilman noita askelia emme kehity, vaan jatkamme samoista asioista valittamista keväästä toiseen.

Pystymme mihin vain, kun uskomme itseemme ja opimme näkemään uhkien seassa mahdollisuuksia.

Oona Tynkkynen

Kirjoittaja on Punkaharjulta kotoisin oleva tiimiyrittäjä Jyväskylän Tiimiakatemialla.