Markuksen evankeliumi monologina Kerimäen talvikirkossa – sunnuntaina Tornion kaupunginteatteri Kerimäellä

Tornion kaupunginteatteri vierailee Kerimäellä sunnuntaina 10. maaliskuuta. Näyttelijä Pauli Mahlamäki esittää Markuksen evankeliumin monologina talvikirkossa klo 18.

Esityksessä on lyhyt väliaika ja sen aikana tarjoilu. Vapaaehtoinen kahviraha kerätään yhteisvastuukeräyksen hyväksi.

Markuksen evankeliumi on lyhin uuden testamentin neljästä evankeliumikirjasta ja sitä pidetään evankeliumeista vanhimpana. Markuksen evankeliumin esittäminen kirkkodraamana ja sooloteatterina alkoi Tanskasta noin 15 vuotta ja levisi sen jälkeen nopeasti kaikkialle Eurooppaan.

Suomessa aiheeseen tarttuivat ensimmäisinä Tampereen Teatterin Paavo Liski ja Kari Hakala vuonna 1995 ja perinnettä on näihin päiviin jatkanut Tornion Kaupunginteatteri. Torniolaisen version näyttelijänä toimii teatterin näyttelijä Pauli Mahlamäki, jonka esitys on vieraillut eri puolilla Suomea jo yli 400 kertaa.

Esityksen ohjauksesta on vastannut Kirkon Nuorisotyön ohjaajiksi valmistunut opiskelijaryhmä. Asiantuntijoina on käytetty laajasti kirkon työntekijöitä.

Markuksen evankeliumi sisältää evankeliumeista eniten toimintaa ja tapahtumia. Heti julkisen esiintymisensä alussa Jeesus teki suuria ihmetekoja, jotka hämmästyttivät kansanjoukkoja ja Jeesuksen seuraajia.– Tällainen esitys sopii paastonajan alkuun, kun lähdemme seuraamaan kirkkovuodessa Jeesuksen kulkua kohti Jerusalemia, kohti pääsiäisen tapahtumia.

Esitys tarjotaan seurakuntalaisille kappelineuvoston määrärahoista. Myös kappelineuvosto innostui esityksen saamisesta Kerimäelle.

Tornion Kaupunginteatteri on tiettävästi maailman pohjoisin ammattiteatteri ja samalla maamme toiseksi pienin teatteri. Se toimii kiertueteatterina Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja koko Pohjois-Kalotin alueella.