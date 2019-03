Isot investoinnit saavat jatkoa – Savonlinna sai osinkoja 775 000 euroa ja Enonkoski 78 000 euroa

Suur-Savon Sähkö –konserni jatkaa tänä vuonna ja aina pitkälle tulevaisuuteen säävarman sähköverkon rakentamista.

Käytännössä se tarkoittaa esimerkiksi maakaapelointia, mutta myös ilmajohtojen siirtämistä teiden varsiin.

Konsernin sähkön siirto- ja jakeluverkkotoiminnasta vastaava tytäryhtiö Järvi-Suomen Energia suunnittelee, että vuonna 2036 noin puolet kaikista sähköjohdoista on kaapeloitu maan alle.

Tytäryhtiön toimitusjohtaja Arto Pajunen sanoo, että yhtiöllä on sähköverkkoa toimialueellaan kaikkiaan 27 000 kilometriä.

– Tavoitteen täyttyminen merkitsee, että tuolloin 80 prosenttia toimialueemme asiakkaista on maakaapeloinnin piirissä.

Rakennustyö ei ole ilmaista, ja se tarvitsee rahoituksensa. Yhtiö kuitenkin lähtee liikkeelle siten, että se ottaa lisävelkaa, jotta rakentaminen on mahdollista.

Aikaa myöten, todennäköisesti suunnittelujakson loppupuolella, tullaan myös asiakkaiden kukkarolle. Pajunen arvioi, että sähkön siirtomaksut kallistuvat tulevaisuudessa 15-20 prosentilla nykyisestä.

Sähkökonsernin hallituksen puheenjohtaja Jaakko Hänninen pitää yhtiön siirtohinnoittelua varsin kohtuullisena.

– Kun verkkohinnoittelusta puhutaan, niin meillä olisi ollut mahdollista pitää hintataso korkeammalla, mutta meillä oli erittäin kohtuullinen siirtohintojen hinnoittelu päättyneellä vuodella.

– Investointien taso on 50 miljoonan euron luokassa, ja tietty jakso otetaan yhtiölle lisävelkaa, jotta investoinnit pystytään tekemään. Investointeja ei maksateta asiakkailla, vaan otetaan lisävelkaa niitä varten, Hänninen lisää.

Suur-Savon Sähkö –konsernin toimitusjohtaja Markus Tykkyläisen mukaan onnistuneen viime vuoden jälkeen yhtiö on kunnossa.

– Tämän hetken käsityksen mukaan Suur-Savon Sähkö –yhtiöiden kaikki liiketoiminnat ovat tänä vuonna terveellä taloudellisella pohjalla. Näin se ei aina ole ollut, sillä välillä jotkin liiketoiminnat ovat kyykänneet. Mutta se on hyvin tärkeää, että nyt kaikki seisovat omilla jaloillaan.

Konserni teki viime vuodelta 18,4 miljoonan euron tuloksen, jossa oli kasvua yli 5 miljoonaa euroa. Liikevaihtokin kasvoi 6,5 prosentilla edellisvuodesta 148 miljoonaan euroon.

Konserni investoi sähkön toimitusvarmuuteen runsaat 40 miljoonaa euroa ja yli pari miljoonaa kaukolämmöntuotannon hakelämpölaitokseen.

Hyvän tuloksen taustalla oli muun muassa yleinen talousnousu ja se, että energiahyödykkeiden hinnat ovat nousseet rajusti. Niin ikään vuonna 2018 ei ollut lumikuormia tai myrskytuulia, jotka olisivat aiheuttaneet lisäkustannuksia.

Tämän vuoden taloudelliseksi tulokseksi yhtiö tavoittelee 25 miljoonaa euroa.

Tämän vuoden ensimmäiset viikot tuottavat Suur-Savon Sähkölle arviolta viiden miljoonan euron ylimääräiset kustannukset. Summa koostuu muun muassa asiakkaille sähkökatkojen vuoksi aiheutuneista vakiokorvauksista ja henkilöstökustannuksista, kun yhtiössä paiskottiin töitä yötä päivää korjaamassa sähkölinjoilla sähkökatkoksia.

– Viisi viikkoa kesti se ”rummuutus” tykkylumien kanssa, ja tilanne oli haasteellinen. Onneksi meillä on hyvä urakointiyhtiö ja kunnossapito, niin korjaustyöt rullasivat hyvin, eikä valtavan pitkiä sähkökatkoja päässyt muodostumaan, kiittelee Jaakko Hänninen.

Suur-Savon Sähkö -konsernin toimintatapa on, että tänä vuonna saadaan päätökseen toimialueen taajamien sähköjohtojen urakointi maahan ja aloitetaan keskijännitelinjojen kaapelointia maaseudulla. Sitä työtä riittää aina vuoteen 2025, ja keskimäärin töihin uppoaa noin 50 miljoonaa per vuosi eli yhteensä 300 miljoonaa euroa.

Sen jälkeen urakoidaan aina vuoteen 2036 saakka maaseudun avojohtoja tien varsille ja maan alle. Noina vuosina rahaa palaa suunnilleen saman veran eli 300 miljoonaa euroa.

Suur-Savon Sähkö maksaa viime vuoden tuloksesta huippuosingot omistajilleen eli 90 euroa osaketta kohden. Yhtiöstä 60 prosenttia omistavat kunnat, ja kärkikolmikon muodostavat suuruusjärjestyksessä Mikkeli, Savonlinna ja Juva.

Savonlinnan kaupunki omistaa 8 610 osaketta, jonka perusteella sille maksetaan osinkoa 774 900 euroa. Enonkosken kunnalla osakkeita on 872 kappaletta ja osinkoa se saa 78 480 euroa. Koko osinkomaksu kohoaa 6,8 miljoonaan euroon.

— Lähtökohta on, että tuottoa on maksettava osakkaille. Viimeisten 12 vuoden aikana olemme maksaneet osinkoja noin 54 miljoonaa euroa, Jaakko Hänninen sanoo,

Sähkökonserni on tehnyt linjauksia myös tulevien vuosien strategiaansa. Kuten tähänkin saakka, konserni toimii perinteisellä toimialueellaan, mutta maantieteellinen ja toimialat ylittävä laajentaminen on mahdollista. Toimitusjohtaja Tykkyläisen mukaan yhtiö tarkkailee vesiliiketoimintaa, tuulivoimaa ja tietoliikenteen asetelmia.

Harkinnassa ovat investoinnit tuulivoimaan alueilla, joissa on suuria yksiköitä. Sellaisia löytyy esimerkiksi Länsi-Suomesta.

Yhtiöllä ei ole vielä tarkkaa käsitystä tietoliikenneverkon tulevista näkymistä. Se on kuitenkin varmaa, että yhtiö tarvitsee itse omaan liiketoimintaansa modernia valokuituverkkoa, ja valokuitua kaivetaan samoissa yhteyksissä, kun sähköjohtoja upotetaan maan poveen.

Yhtiö rakentaa tälläkin hetkellä uutta valokuituverkkoa 300 kilometrin vuosivauhdilla, ja verkkoa vuokrataan tarpeen mukaan esimerkiksi halukkaille tietoliikenneoperaattoreille.