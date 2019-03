Mielipide: Tolkkua ilmastokeskusteluun

Aivan järjettömät mittasuhteet Suomessa on saanut keskustelu ilmaston tiimoilta, mikä tulee vaihteeksi ilmi sdp:n kansanedustaja Kiljusen mielipiteestä lehtien palstoilla.

Voisi ajatella että ainoastaan vihreät vouhkaisivat kuvitellusta ilmaston lämpenemisestä, mutta ei, myös keskustalaiset, joiden mukaan Suomessa pitää lopettaa vähintään lämmitys sekä autoilu, ettei ilmasto häiriinny, ja nyt on vahvasti lisäksi mukana sdp. Sdp:n ja Kiljusen toiveena on tiukempi ilmastolaki, joka tarkoittaa käytännössä lisää Suomen kansalaisten rahojen luovuttamista ulkomaalaisten haltuun, ja suomalaisten elämän vaikeuttamista entisestään.

Halu lopettaa Suomesta teollisuus, harrastukset, säännöstellä kansalaisten ruokailua, määrätä ostoja jne. Ja eikö kansanedustaja ymmärrä ettei suomalainen köyhä voi enää ostamisiaan vähentää, ellei halua nälkään kuolla? Ostot rajoittuvat jo nyt muutamaan hernekeitto purkkiin viikossa, ja vaikka suomessa n. miljoona köyhää onkin, niin yhteensäkään suomalaisten köyhien päästöt eivät heilauta maailman ilmastoa suuntaan tai toiseen, ilmasto kulkee omia polkujaan.

Köyhän ”hiilijalanjälkeä” tuskin löytyy edes suurennuslasin avulla. Ja vaikka Suomessa lopetettaisiin kaikki ihmisten aiheuttama toiminta, niin maailmankaikkeus ei sitä noteeraa. Maapallollakin maanjäristykset ja tulivuorenpurkaukset jatkuisivat, tapahtuvat tavallaan ja ajallaan. Nyt onkin ensiarvoisen tärkeää, ketä kansa valitsee eduskuntaan ja ketkä tulevaisuudessa maailmalla edustavat Suomea ilmastokokouksissa.

Juha Rantakaulio

Luumäki

eduskuntavaaliehdokas ps.

Kaakkois-Suomen vaalipiiri