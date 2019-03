Argus Spectrum Internationalin tehdas Savonlinnaan

Kansainvälinen korkean teknologian palonsuojatuotteiden ja varhaisen varoituksen järjestelmien valmistaja Argus Spectrum International, ASI Oy Ltd tulee sijoittumaan kaupungin omistamaan Teknologiakeskus Elektroniaan. Kaupunginjohtaja Janne Laine allekirjoitti yhteistyösopimuksen yrityksen sijoittumisesta Savonlinnaan. Yhtiö investoi tuotantotilojen perustamiseen 2-3 miljoonaa euroa. Tuotannollisen toiminnan on tarkoitus alkaa vuonna 2019. Yrityksen tavoitteena on laajentaa tuotantoa siten, että Savonlinnassa tarvitaan noin 100 uutta työntekijää.

Savonlinnan tehtaalla Argus Spectrum Internationalilla on tarkoitus valmistaa langattomia palonsuojelutuotteita sekä varhaisen varoituksen ja paikannuksen järjestelmiä kansainvälisille markkinoille. Langaton teknologia on globaali trendi paloturvallisuusalalla. Nimenomaan langaton paloturvallisuustekniikka pystyy tarjoamaan kaikkein korkeatasoisimman paloturvan. Tulipalon sattuessa johdot sulavat ensimmäisinä, mikä vaikeuttaa pelastustöiden suorittamista ja ihmisten evakuoimista palavista rakennuksista. Yhtiön omat radiotaajuuksia hyödyntävät innovaatiot toimivat peräti 10 vuotta vain paristo virtalähteenään.

Yhtiön järjestelmävalikoimaan kuuluvat myös ratkaisut, jotka on kehitetty rajoittuneen liikkuvuuden omaaville ihmisille eli niille, jotka eivät pysty itse poistumaan rakennuksesta palon sattuessa. Yhtiön kehittämät järjestelmät pystyvät paikantamaan ihmiset rakennuksessa ja lähettämään heiltä hälytyssignaalin.

Yhtiön tulevaisuuden suunnitelmiin Suomessa kuuluu viennin merkittävä kasvattaminen sekä tuotannon volyymin kasvattaminen 50 miljoonaan euroon vuodessa.

Savonlinnan toimintoja johtaa toimitusjohtaja Harri Laukkanen

– Siihen, että yritys päätti sijoittua juuri Savonlinnaan muista vaihtoehdoista huolimatta, oli kansanedustaja Kaj Turusen ja minun tekemälläni työllä ratkaiseva merkitys. Savonlinnan kaupunki taas, kaupunginjohtaja Janne Laineen johdolla, on hyvin tukenut sijoittumistamme kaupunkiin sekä tarjonnut elektroniikkateollisuudelle sopivat toimitilat, toimitusjohtaja Harri Laukkanen kiittelee.

– Olen hyvin tyytyväinen, että Harrin ja minun käymät keskustelut johtaja Sergey Levchukin kanssa, niin Savonlinnassa kuin Pietarissa, johtivat myönteiseen tulokseen ja Argus Spectrum International laajentaa tuotantoaan Savonlinnaan. Olemme saaneet hyvän venäläisen yrityksen, joka on innovatiivinen, tuotekehitykseen panostava ja jonka markkinat ovat maailmanlaajuiset. On erityisen tärkeää huolehtia siitä, että yrityksen toimintaympäristö Suomessa on mahdollistava ja myönteinen, kansanedustaja Kaj Turunen sanoo.

Savonlinnassa on monipuolinen tutkimus-, tuotekehitys-, koulutus- ja yritysympäristö elektroniikka- ja sähköalalle. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMKin elektroniikan tuotekehitys- ja testilaboratoriossa yritykset voivat testata ja kehittää tuotteitaan. Ammattiopisto SAMIedu tarjoaa Savonlinnassa laajaa sähkö- ja elektroniikka-alan koulutusta. Lisäksi ensi syksynä käynnistetään yhteistyössä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun kanssa sähköinsinöörin koulutus.

– Savonlinnassa on vetovoimainen toimintaympäristö elektroniikka- ja sähköalan teollisuudelle. Ala työllistää täällä noin 400 henkilöä, mikä tekee siitä Itä-Suomen suurimman toimialan klusterin, kaupunginjohtaja Janne Laine sanoo. Hän kiittää kansanedustaja Kaj Turusen tekemää työtä sen eteen, että yritys sijoittuu Savonlinnaan.

Savonlinnan kaupunki ja Argus Spectrum International ovat tänään allekirjoittaneet yhteistyösopimuksen, jolla kaupunki edistää ja mahdollistaa yrityksen sijoittumisen Savonlinnaan vuokraamalla toimitilat Teknologiakeskus Elektroniasta. Kaupunki edesauttaa työvoiman rekrytointia yhteistyössä Ammattiopisto SAMIedun kanssa eri keinoin. Lisäksi kaupunki tukee investointiavustusten hakemisessa ELY-keskuksesta ja luo edellytyksiä elektroniikan testilaboratorion käyttämiselle.