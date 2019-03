Kiteelle uusi viestintäpäällikkö

Kiteen kaupunginhallitus päätti perustaa viestintäpäällikön toimen 1.3.2019 alkaen.

Viestintäpäällikkö sijoittuu hallintokeskuksen alaisuuteen. Viestintäpäällikön valitsee hallintokeskuksen toimialajohtaja.

Uuden viestintä päällikön tehtäviin kuuluu kaupunkistrategian mukaisten viestintään liittyvien suunnitelmien laatiminen, toimenpiteiden toteuttaminen ja viestinnän kehittäminen.

Kelpoisuusvaatimuksena viestintäpäällikön tehtävään on vähintään soveltuva korkeakoulututkinto. Eduksi katsotaan viestinnän suuntautumisvaihtoehto, sekä kokemus vastaavanlaisista tehtävistä.

Viestintäpäällikön toimen perustaminen liittyy kaupungin talousarviolinjauksiin ja sille on jo aiemmin talousarviovaraus.

Kaupungin tavoitteena on panostaa tänä vuonna erityisesti yritystoiminnan ja elinkeinoelämän edellytysten edistämiseen, työllisyyden hoitoon sekä viestintään.