Pientä kaupungille, isoa järjestöille

Savonlinnan kaupungin talouden kiristyminen on alkanut konkretisoitua useammalla tavalla. Henkilöstösäästöjen etsiminen puraisi nopeasti nuorisotyöhön ja myös esimerkiksi kaavoitusosastolla kärsitään tuoreimpien tietojen mukaan väen vähyydestä, joka alkaa heijastua töiden lykkäytymisenä.

Kaavoituksen venyminen ei ole ensimmäisenä kirpaisemassa tavallisen kuntalaisen elämää, mutta nuorisotilojen sulkeminen tuntui kohderyhmässä heti.

Viime viikolla sivistyslautakunta jakoi tämän vuoden kulttuuriavustuksia 24 prosentin leikkausevästyksen myötä. Ykköstonneja viilattiin viime vuoden tasosta kautta linjan ja uudet hakijat jätettiin johdonmukaisesti ilman.

Nämä järjestöjen avustustonnit ovat kaupungin talouskurimuksessa pisara meressä, mutta yhdistyksille muutama tuhat euroa saattaa olla ratkaiseva pala esimerkiksi jonkin tapahtuman järjestämisessä.

Näin on käymässä muun muassa Punkaharjulla. Pitäjän suurimpien tapahtumien joukkoon noussut Harjunraitti uhkaa jäädä toteutumatta, koska ilman avustusta jäänyt Punkaharjun Pitäjäyhdistys on vetäytymässä järjestelyvastuusta.

Pitäjien kulttuurielämä, tapahtuminen järjestäminen ja muukin aktiivisuus on yhä selvemmin jäämässä paikallisten järjestöjen hartioille. Jos koko kaupunki halutaan pitää elävänä, olisi järjestöjen kohtuullinen tukeminen tärkeä kädenojennus. Kukaan ei tee avustuksilla omaa tiliä, vaan rahat menevät yhteiseen hyvään ja elinvoiman ruokkimiseen.

Onneksi pitäjillä on syntymässä vastavoimaa näivettämiselle. Pieniä tempauksia pulpahtelee sillä asenteella, että jos emme itse järjestä jotain, niin ei täällä tapahdukaan mitään. Esimerkkinä voi mainita vaikka Kerimäeltä viime lauantain pop up -blinikahvilan, jossa olisi hyvä talvisten toripäivien siemen.