Luolastossa seikkaillaan lauantaina mysteerin parissa – pakopeli syntyi ammattiopiston ja yritysten yhteistyönä

Ammattiopisto SAMIedun matkailualan opiskelijat ovat työskennelleet viimeisen puolen vuoden ajan Punkaharjun luolastossa jättien parissa. Jätit tulivat osaksi opiskelijoiden arkea, kun opiskelijat pääsivät mukaan suunnittelemaan ja toteuttamaan ainutlaatuista tapahtumaa, Mysteeri luolassa – pakopeliä. Pakopeleissä ideana on selvittää jokin mysteeri tai tarina annetussa aikarajassa. Peleissä on erilaisia tehtäviä ja pulmia, mitä selvittämällä pääsee etenemään pelissä. Pelit ovat suunniteltu toteutettaviksi ryhmissä niin, että jokainen pelaaja pääsisi hyödyntämään omaa osaamisaluettaan.

Opiskelijat ovat valmistaneet peliin välineistön, ohjelman ja ohjeet, sekä varmistaneet pelin toimivuuden ja käytännön idean yhteistyössä ActivityMakerin yrittäjän Jari Naukkarisen kanssa. Opiskelijat tutustuivat pakopeli-ideaan pelaamalla ActivityMakerin pakohuonetta sekä Pako Linnasta -peliä. Mysteeri luolassa -pelin toteuttamista on myös ohjannut ja sparranut luolastossa operoiva, pakopelitapahtuman yhtenä pääjärjestäjänä toimiva Luola Events.

Pelin rakentamisen kerrotaan olleen työelämässä oppimista parhaimmillaan. Opiskelusta on tapahtuman työstämiseen käytetty kaksi päivää viikossa, mikä tarkoittaa noin 300 tuntia. Oppimisympäristönä on ollut vuoroin luokkahuone Ammattiopisto SAMIedussa ja Tuunaansaaren luolasto Punkaharjulla. Paikan vaihtelu ja erilaiset tilat ovat opiskelijoiden mukaan tuoneet lisää mielekkyyttä opiskeluun. Toisen vuoden opiskelija Nina on nauttinut projektista. Hänen mielestään parasta on ollut mukavan tapahtuman tekeminen asiakkaille, yhdessä työelämän edustajien kanssa, koska oppiminen tapahtuu työelämän sääntöjen mukaan, Nina perustelee.

-Olen saanut mahtavaa kokemusta ison tapahtuman järjestämisestä ja tästä opista on varmasti tulevaisuudessa hyötyä, toteaa puolestaan Joel.

Ammattiopisto SAMIedusta projektissa on ollut mukana jatkuvasti 10-15 opiskelijaa. Osa opiskelijoista on ollut mukana suunnittelemassa pelin markkinointia.

-Oli mielenkiintoista ja opettavaista saada opastusta ja ohjeita markkinointiin ihan alan ammattilaisilta, kertovat Marjut ja Sisko.

Luola Eventsin yrittäjät Jussi Silvennoinen ja Markus Kaskinen tiesivät luolassa pelattavan pakopeliä aina yrityksen perustamisesta lähtien. Punkaharjun luolasto tarjoaa aivan huikeat puitteet pakopelille.

-Ollaan jylhässä luolassa ja jo täällä kulkeminen on itsessään elämyksellistä valoineen ja äänimaailmoineen – siihen vielä mysteerin ratkaisu päälle, Silvennoinen ja Kaskinen hehkuttavat.

Pakopeliä suunniteltaessa ActivityMaker oli luontainen ja ensisijainen yhteistyökumppani Luola Eventsille, koska yrityksen ydinosaamista ovat erilaiset aktiviteetti- ja elämyspalvelut. Heti alkuvaiheessa pakopeli- yrittäjä Jari Naukkarinen huomasi tapahtuman toteuttamisen vaativan lisää ”käsiä”. Itsekin SAMIedun matkailualalta valmistuneena hänen oli helppo ja nopea ottaa yhteyttä matkailualan opettajaan Mika Nenoseen, sillä yhteistyö oppilaitoksen ja yrityksen välillä on ollut muutenkin tiivistä. Opettaja Mikan vastaus kesti vain nanosekunnin… ”Ehdottomasti olemme mukana.”