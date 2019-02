Nukkekoti-unelmat todeksi – Tuula Hirvosen nukkekoteja esillä Kesälahden kirjastolla kuun loppuun

Kesälahden kirjastolla pääsee tämän kuun loppuun saakka tutustumaan Tuula Hirvosen sekä hänen Martti-miehensä rakentamiin nukkekoteihin.

Hirvonen kertoo, että nukkekotihaaveet syntyivät jo lapsuudessa, mutta tuolloin niitä toteutumaan saanut.

Unelmat jäivät elämään ja vuonna 2010 muuntuivat todeksi, kun ensimmäinen itse tehty nukkekoti alkoi valmistua.

– Ihan vaan lähdettiin tekemään nukkekotia ilman sen suurempaa teemaa. Ensimmäiseen nukkekotiin ostettiin aika paljon valmiita olevia tavaroita. Myöhemmin on tehty yhä enemmän ja enemmän itse, Hirvonen kertoo.

Nukkekotien rakentamisesta on muodostunut Hirvoselle ja hänen miehelleen tärkeä yhteinen harrastus. Hirvonen kertoo, että he ovat molemmat tottuneet tekemään paljon käsillään ja toteuttamaan itseään.

– Aina pitää jotain projektia olla. Oikeatkin taloremontit on tehty aikoinaan paljolti itse.

Pitkin vuotta nukketaloja ei tehdä, vaan niitä työstetään yleensä talvisin , kun on pimeää ja ulkona pakkasta.

Projektit vievät aikaa parin kolmen kuukauden verran. Useimmiten talot tehdään kerralla valmiiksi, tai ainakin hyvin lähellä valmista.

– Työpisteenä toimii keittiömme pöytä. Vieraiden käydessä nukkekoti-projekti toki raivataan pois, Hirvonen naurahtaa.

Martin vastuulla on rakenteiden valmistaminen. Harrastuksen myötä talouteen on hankittu useita koneita, joilla pientenkin kappaleiden ja viilujen työstäminen onnistuu.

Hirvonen toimii ikään kuin pääsuunnittelijana ja kertoo pitävänsä erityisesti talojen sisustamisesta.

Nukkekotien tarpeistoa varten on olemassa Hirvosen mukaan verkkokauppojakin. Paljon tehdään kuitenkin itse tai hankitaan netin huutokauppa- ja torisivuilta. Näin saadaan tasan sitä mitä haetaan.

– Talot tehdään tarkasti 1:12 mittakaavaan. Se on ehkäpä vaativinta tässä, että saa kaiken millilleen oikeisiin suhteisiin.

Nukketalojen tekeminen on Hirvoselle ennen kaikkea keino irrottautua arjesta.

Kun projektin parissa on, siihen keskittyy täysipainoisesti ja muu unohtuu.

Ensimmäisen talon jälkeen projekteihin on tullut myös henkilökohtaisia ulottuvuuksia. Hirvonen kerto ammentavansa aiheita paljon omasta elämästään ja itselle tärkeistä asioita.

Siinä missä joku pitää leikekirjaa, tai kokoaa kuvakansiota, valmistaa Hirvonen nukkekoteja.

– Vanhat kaupat ynnä muut näkyvät nukkekodeissa. Enimmäkseen luotan muistikuviini. Lisäksi netistä löytyy hyvin mallikuvia vanhoista taloista ja esineistä.

Kirjaston näyttelyssä on kolmen nukkekodin lisäksi esillä pienimuotoisempia toteutuksia, kuten jouluteemainen lyhtyyn rakennettu tonttutalo. Kotonakin on pari projektia parhaillaan työn alla.

– Neljäs nukkekoti on käytännössä jo valmis, viidennen parissa on vielä tekemistä. Aiheet nukketaloihin tulevat yleensä, kun projektia aloittaa. Vielä ei näiden jälkeisistä ole tarkempia ajatuksia. Ehkäpä jotain miehen työhän liittyvää, työverstas, sepän paja tai vastaavaa.