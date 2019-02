Kerimäen enduro-kelkkailijat SM-kärjessä

Itä-Savon Moottorikelkkailijoille viime viikonloppuna ajettu moottorikelkka-enduron SM-avaus oli menestyksekäs. Kerimäkeläinen Mikko Hämäläinen ajoi pääsarjassa toiseksi ja kerimäkeläinen Joni Behm puolestaan neljänneksi. Samaa seuraa edustava savonrantalainen Kalle Laamanenkin hätyytteli kärkeä ollen kisan kahdeksas.

Kilpailuun osallistuivat eri sarjoissa myös kerimäkeläiset Perttu ja Eetu Muhonen.

Karstulassa lumitilanne ja ajo-olosuhteet olivat Mikko Hämäläisen mukaan kelkkailuun hyvät. Reitit sijoittuivat tyypilliseen keski-suomalaiseen metsämaastoon pitäen sisällään muun muassa turvesuo-osioita.

-Kisassa ajettiin kolme erikoiskoetta. Ajettavaa kertyi noin sadan kilometrin verran. Oma aikani oli 1 tunti ja 5 minuuttia, kertoo Mikko Hämäläinen.

Hämäläinen jatkaa, että enduron SM-sarjaa ajetaan vielä neljän osakilpailun verran. Seuraava kisa ajetaan maaliskuun alussa Taivalkoskella.

-Kyllähän se SM-mitali mielessä on, tuumaa Hämäläinen, joka on useana vuonna on ollut aivan SM-sarjan kärkivauhdissa mukana.