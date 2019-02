Puruvesimalja-pilkki Pääkannassa lauantaina

Pitkät perinteet omaava Puruvesimalja-pilkkikilpailu pidetään lauantaina 23. helmikuuta Kerimäellä, jossa kilpailukeskuksena toimii Pääkannan leirikeskus. Järjestelyvastuun kantaa nyt vuorollaan Puruveden Kala-Harrit.

Puruvesimaljapilkki pidetään vuorovuosin Puruveden eri rannoilla, jolloin myös järjestävä seura vaihtuu. Viime vuonna kisa pidettiin Punkaharjun Tuunaansaaren vesillä Punkaharjun Kalaveikkojen järjestämänä ja sitä edellisvuonna Kesälahdella järjestävä seura oli Karjalan Kalamiehet.

– Kilpailualueena on koko Puruvesi, kertoo järjestävän Kala-Harrien puheenjohtaja Pekka Kilpeläinen.

Vikkeläliikkeinen kilpailija voi pilkkiä hyvinkin laajalla alueella sillä sukset sekä potkukelkat ovat sallittuja liikkumisvälineitä. Jos kuitenkin pitäytyy Pääkannan lähialueella, niin kalaa on hyvin nostettavissa, tietää kilpailun järjestäjä.

– Varmaankin ahventa nousee paljon. Alueelta saadaan myös särkikaloja eikä sattumahauki tai taimenkaan ole poissuljettuja vaihtoehtoja, Pekka Kilpeläinen sanoo.

Kilpailu käynnistyy kello kymmenen aikaan ja päättyy kahden aikaan iltapäivällä. Siirtymäaika alussa on 30 minuuttia ja lopussa 45 minuuttia.

– Jäälle päästään lähtemään klo.9.30 ja takaisin rannassa punnitusalueella on oltava klo. 14.45.

Kilpailuun ilmoittautuminen tapahtuu paikan päällä Pääkannassa aamukahdeksasta alkaen.

Naiset ja miehet kilpailevat omissa sarjoissaan ja 65-vuotta täyttäneet kilpailevat omissa naisten ja miesten sarjoissaan. Nuoret on jaettu kahteen sarjaan; alle 14-vuotiaiseen ja alle 18-vuotiaisiin. Nuorilta ei peritä osallistumismaksua.

Yksilökilpailun lisäksi on joukkuekilpailu.

– Joukkueessa on oltava viisi jäsentä, joiden iällä tai sukupuolella ei ole väliä.

Tavanomaisten kairojen lisäksi sallitaan akkukairat avantojen tekemisen helpottamiseksi.

Puruvesimalja-kilpailun palkinnot ovat aina olleet hyviä ja niin on tänäkin vuonna. Pääpalkintona on 200 euron lahjakortti Savonlinnassa toimivaan Matin Monttu -liikkeeseen. Sen lisäksi tarjolla on myös kaksi kappaletta Puruvesi-lehden puolen vuoden tilausjaksoa.

Kilpailukeskuksessa Pääkannassa on kanttiini, joten eväitä ei välttämättä tarvitse pakata mukaan. Myynnissä on myös pilkkitoukkia saaliin varmistamiseksi. Kilpailussa kalastetun saaliin voi jättää järjestäjälle, jonka yhteistyökumppanina toimiva leipomo lunastaa kalat kukkotarpeiksi.

Puruvesimaljapilkki-kilpailua on pidetty Puruvedellä noin 40 vuoden ajan ja mukana järjestelyissä on koko kilpailun historian ajan ollut myös Puruvesi-lehti, kuten tälläkin kertaa. Päävastuun järjestelyistä kantaa aina Puruveden vaikutuspiirissä toimiva kalastusseura; Puruveden Kala-Harrit, Karjalan Kalamiehet tai Punkaharjun Kalaveikot.

Vuosittain kilpailuun osallistujien määrä on vaihdellut 50-100 osallistujan välillä.

Puruvesimalja-pilkkikilpailu la 23. helmikuuta klo 10 alkaen Kerimäen Pääkannassa. Osoite Pääkannantie 35, 58200 Kerimäki. Ilmoittautuminen paikan päällä.