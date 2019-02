Erikoissairaanhoidon ulkoistaminen kuntayhtymävaltuustolle

Itä-Savon sairaanhoitopiiri Sosterin kuntayhtymähallitus päätti esittää kokouksessaan 19. helmikuuta että päätös erikoissairaanhoidon ulkoistamisesta tai yhtiöittämisestä tulee vielä kuntayhtymävaltuuston käsittelyyn.

Sosteri on valmistellut erikoissairaanhoidon ulkoistusjärjestelyjä eteenpäin kuntayhtymähallituksen 29.1.2019 tekemän periaatepäätöksen mukaisesti. Hallitus päätti kokouksessaan esittää, että Sosterin valtuusto käsittelee erikoissairaanhoidon ulkoistuksen aloittamisen.

– Erikoissairaanhoidon ulkoistaminen tai yhtiöittäminen on laaja kokonaisuus. Valtuuston mandaatilla varmistetaan järjestelylle vankka selkänoja. Hallituksella on toimivalta varsinaisen järjestelyn eli ulkoistuksen tai yhtiöittämisen tavan valitsemisessa sekä tulevassa kilpailutuksessa, hallituksen puheenjohtaja Pekka Nousiainen toteaa prosessista.

Valtuusto kokoontuu käsittelemään asiaa 7. maaliskuuta kello 10.00.

Työtä parhaan ratkaisun löytämiseksi ulkoistukseen tai yhteisyhtiöön tehdään parhaillaan. Järjestelyn taustalla ovat valtakunnallinen keskittämis- ja päivystysasetus sekä maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelut, jotka uhkaavat keskittää palveluita ja kaventaa entisestään pienten sairaaloiden elintilaa.

– Asiaa on viety eteenpäin hallituksen periaatepäätöksen mukaisesti. Tavoitteena on, että erikoissairaanhoidon kilpailutus toteutuu kevään aikana, hallintojohtaja Saara Pesonen sanoo.

– Keskussairaalatoiminta on välttämätön palvelu alueen asukkaille ja jättää Savonlinnan seudulle työntekijöiden verotulot sekä vaikuttaa alueella erilaisten palveluiden käyttöön eli elinvoimaan, Nousiainen sanoo.

Erikoisairaanhoidon loppuminen tarkoittaisi suoraan noin 500 työpaikan katoamista Savonlinnasta.

Yhtymähallitus päätti, että Etelä-Savon maakuntauudistuksen laajennettuun johtoryhmään sekä uudistuksen työvaliokuntaan nimetään vs. kuntayhtymäjohtaja Petri Juvonen ajalle 1.2.-30.4.2019 Panu Peitsaron tilalle.