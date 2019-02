Snowcrossin SM-kausi käynnistyy Parikkalasta – paikalliskuskit hyvässä iskussa

Paikallisilla snowcross-kuskeilla on käsillä kauden kohokohta: viikonloppuna Parikkalassa ajettava SM-sarjan avauskilpailu.

Laamavuori Snowcrossin Jere Tynkkynen kertoo, että Parikkalan markkinakenttä muuntautuu 16.-17.2 täysveriseksi snowcross areenaksi, jossa nähtävää ja koettavaa varmasti riittää.

Pro- ja Pro Lite luokat ajavat molempina päivinä karsintaerät, joista nopeimmat pääsevät päivän päätteeksi ajettaviin finaaleihin.

– Alueen viihtyvyyteen on nyt panostettua todenteolla: sieltä löytyy myyntikojuja, anniskelualue ja myös varikolle on vapaa pääsy. Biisonimafia tulee järjestämään väliaikaohjelmaa omintakeiseen tyyliinsä ja sarjan promoottori luo näyttävyyttä tapahtumaan muun muassa, jättiscreenin,, hyvän äänentoiston, ilotulitteiden ja pyrotekniikan avulla, Tynkkynen sanoo.

Kisoihin on lauantaina luvassa KoneSaimaan ja K-market Kruunun tarjoama ilmainen bussikuljetus Savonlinnasta.

Laamavuori Snowcrossin tiimi on valmistautunut kisoihin huolella muun muassa kelkkoja säätämällä ja rakentamalla.

– Tiimin kaikki kuljettajat on saanut aimoannoksen lisää vauhtia ja luottoa ajoon. Kiitos Kärkikuntien Moottorikelkkakerhon ja lumisen talven, meillä on ollut koko alkuvuoden hyvät olosuhteet treenata.

Tynkkynen uskoo, että paikalliskilpailijat tulevat menestymään hyvin kotiyleisön edessä.

Tynkkynen itse tähtää Pro -luokan voittoon.

– Myös Matti Reinikainen on varmasti Pro Lite luokassa nälkäinen ja haluaa näyttää kotiyleisön edessä mihin nuori mies pystyy Pro Lite debyyttikaudellaan. Oskari Laamanen hamuaa SM sarjasta kultamitalia, joten kotikisat ovat hyvä paikka näyttää mihin asti vauhti riittää.