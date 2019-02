Siun soten kesätyöpaikat haussa – tarjolla 200 kesätyöpestiä

Siun soten nuorten kesätyöpaikkojen haku alkoi maanantaina 11 helmikuuta. Tarjolla on yhteensä 200 kesätyöpestiä erilaisissa avustavissa tehtävissä Pohjois-Karjalan ja Heinäveden kuntien alueella.

Kesätöissä työskennellään pääosin ikäihmisten ja kehitysvammaisten kanssa. Tänä vuonna uutena kesätyötehtävänä on Siun soten henkilöstölle tarjottava lastenhoitopalvelu, jossa kesänuori menee perheen kotiin hoitamaan työntekijän 7-9 vuotiaita lapsia.

Kesätyöpaikat on tarkoitettu vuosina 2001–2003 syntyneille nuorille. Työt ovat kahden viikon mittaisia jaksoja kesä–elokuun aikana ja niihin haetaan sähköisesti Siun soten verkkosivuilla www.siunsote.fi/kesatyo.

Haku päättyy 10. maaliskuuta. Haastattelut ja valinnat tehdään huhti-toukokuussa.

Uudenlaisia avauksia työn ja perhe-elämän yhteensovittamiseen

Vuorotyö ja koulujen kesälomat – ei mikään helppo yhtälö pienten koululaisten vanhemmille sosiaali- ja terveysalalla. Eivätkä loma-aikojen työvuorojärjestelyt ole aina yksinkertaisia työnantajallekaan, kun pitäisi varmistaa se, että paikalla on aina riittävästi myös vakituista ja kokenutta henkilökuntaa.

Siun sotessa on suunnitelmissa kokeilla ensi kesänä työnantajan tarjoamaa lastenhoitoapua niille työntekijöille, joilla on alakoulun ensimmäisillä luokilla olevia lapsia.

– Palkkaamme joka tapauksessa vuosittain parisataa nuorta kesätöihin. Aiemmin kesätyöt ovat olleet avustavia tehtäviä ikäihmisten kehitysvammaisten parissa. Lastenhoitotyön avulla voimme tarjota entistä monipuolisempaa työkokemusta alalle opiskeleville nuorille ja samalla helpottaa oman henkilökuntamme työ- ja perhe-elämän yhteensovittamista, perustelee Siun soten henkilöstöjohtaja Johanna Bjerregård Madsen.

Ajatus lastenhoitoavun järjestämisestä lähti Siun sotessa käynnissä olevan työvuorosuunnittelun virtaviivaistamisprojektin tiimoilta. Tavoitteena on, että henkilöstön työvuorot suunnitellaan suhteessa asiakkaiden tarpeisiin ja että riittävä määrä vakituista henkilöstöä on läsnä myös loma-aikoina.

– Vuosilomia kasautuu esimerkiksi elokuun ensimmäisille viikoille ennen koulujen alkua. Lähdimme miettimään, voisimmeko me työnantajana jotenkin helpottaa työntekijöidemme perhearkea, jotta työvuorosuunnittelu sujuisi kitkattomammin, kertoo Bjerregård Madsen.

Siun soten henkilökunnalle on vielä tämän viikon ajan käynnissä kysely, jossa henkilöstö voi hakea kesänuorta kotiinsa. Hakemuksia on tähän mennessä tullut jo yli 50. Kesätyöntekijän voi saada avuksi parin viikon ajaksi kesä–elokuun aikana. Siun sote työnantajana maksaa nuorten palkan ja huolehtii työntekijöiden vakuuttamisesta sekä muista työnantajavelvoitteista. Siun soten nuorten kesätyöhaku on alkanut maanantaina 11.2.

Lastenhoitotehtäviin on tarkoitus palkata nuoria kesätyöntekijöitä, jotka opiskelevat sosiaali- ja terveysalalle.

– Lasten kanssa työskentelevät nuoret on määrä rekrytoida alalle jo opiskelevien joukosta. Valinta tehdään tiiviissä yhteistyössä Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riverian kanssa, kertoo Bjerregård Madsen.

Siun sote – Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä huolehtii julkisista sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista 14 kunnan alueella. Lisäksi kuntayhtymän vastuulla ovat ympäristöterveydenhuollon ja pelastustoimen palvelut Pohjois-Karjalassa. Siun sote aloitti toimintansa 1.1.2017.

Kuntayhtymään kuuluvat Joensuu, Kitee, Lieksa, Nurmes, Outokumpu, Kontiolahti, Ilomantsi, Juuka, Liperi, Polvijärvi, Rääkkylä, Tohmajärvi, Valtimo ja Heinävesi.