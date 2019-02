Maahanmuuton motiivat erilaisia

Asiallista keskustelua maahanmuuttajista jatketaan niin kauan, kunnes se menee perille kaikille, ettei ole asiallista ottaa lisää maahanmuuttajia köyhien suomalaisten elätettäviksi. Aivan eri asia on Suomeen tulevat maahanmuuttajat, kuin suomalaiset, jotka asuvat ulkomailla maahanmuuttajina, vaikka joku toisin väittäisikin. Suomalaiset eivät ole menneet vieraan valtion elätettäväksi vastikkeetta, vaan suurin osa on mennyt töihin valtioihin, joissa on ollut töitä tarjolla oikealla palkalla, omille sekä vieraille. Mutta jos taas maahanmuuttaja tulisikin tänne töihin, hän vie suomalaiselta työpaikan, mutta mikä vielä pahempaa, mukana tulee hyvinkin kymmenhenkinen perhe veronmaksajien elätettäviksi. Ja suomalaiset työttömät joutuvat palvelemaan tätä perhettä kuntouttavan työtoiminnan merkeissä, ansio jopa 9 euroa / päivä. Millä oikeudella jotkut haluavat Suomeen orjamarkkinat, miksi lisätä kantasuomalaisten ahdinkoa ja nöyryyttää suomalaisia? Jotkut haluavat maahanmuuttajia lisää, heidän mielestään Suomi ei selviä ilman ulkomaista työvoimaa kun Suomessa oli viime vuonna avoimia työpaikkoja n. 47000. Mutta kun Sipilän hallituksen aikana Suomeen on saapunut turvapaikanhakijoita vähintään sama määrä, niin kuinka tämä selitetään etteivät he ole työllistyneet kyseisiin paikkoihin, vaikka yleisesti puhutaan moniosaajista? Suomessa on omasta takaa työttömiä n. 500000, köyhiä n. 1 miljoona. Asiahan on niin ettei Suomi selviä, ei riitä rahat, eikä tulevaisuudessa säily vähäinenkään yhteiskuntarauha jollei hallitsemattomasta haittamaahanmuutosta tehdä loppua. Suomi tarvitsee veronmaksajia, ei lisää verorahoilla elätettäviä.

Juha Rantakaulio

Luumäki

eduskuntavaaliehdokas ps