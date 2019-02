Suur-Savon Osuuspankin tulos pieneni – Luottojen kysyntä kasvoi

Suur-Savon Osuuspankin liikevoitto viime vuodelta oli 5,7 miljoonaa euroa, mikä on selvästi edellisvuotta pienempi. Vuonna 2017 pankki teki 13,9 miljoonan tuloksen.

Pankin mukaan merkittävin selittävä tekijä tuloksen pienenemiseen oli kiinteistöihin tehdyt arvonalennukset, joita tehtiin kaikkiaan 10,1 miljoonan euron arvosta. Luottojen arvonalentumisia kirjattiin kaikkiaan 2,8 miljoonaa euroa.

Uusia luottoja pankki myönsi kaikkiaan 424 miljoonaa euroa, mikä on 83 miljoonaa euroa enemmän kuin edellisenä vuonna. Oman taseen luottokanta kasvoi 7,1 prosenttia ja rahoitustoiminta ylitti ensimmäisen kerran 2 miljardin euron rajapyykin.

– Erityisesti yritysasiakkaiden luottokysyntä kasvoi ja uusia yritys- ja julkisyhteisöluottoja myönnettiin 60 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna.

Muusta maasta poiketen Etelä-Savossa käytettyjen asuntojen kauppa kävi viime vuonna vilkkaammin kuin edellisenä vuonna. Kiinteistönvälittäjien ilmoittamia asuntokauppoja tehtiin maakunnassa viime vuonna 1743, mikä on 68 kauppaa enemmän kuin edellisvuonna.

– OP-Kiinteistökeskuksen välittämien kauppojen määrä kasvoi lähes 15 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Asuntojen hinnat laskivat hieman Etelä-Savossa, alueellisia eroja löytyy maakunnan sisältä. Kaiken kaikkiaan hintakehitys on Etelä-Savossa melko vakaata, kertoo Suur-Savon OP-Kiinteistökeskuksen toimitusjohtaja Maija Skön.

Suur-Savon Osuuspankin asuntopalveluista vastaavan asiakkuusjohtaja Eija Piiparin mukaan asuntoluottojen kysyntä oli vilkkaampaa kuin edellisenä vuonna. Uusia asuntoluottoja myönnettiin 217 miljoonaa euroa, joka oli 11 miljoonaa euroa enemmän kuin edellisen vuoden vastaavana aikana. Kolmannes asuntolainoista suojattiin koronnousua vastaan ja neljännes sairauden tai työttömyyden varalta.

Vuoden aikana Suur-Savon Osuuspankin omistajien määrä lisääntyi lähes 1 800 omistajalla ja kaikkiaan omistaja-asiakkaita vuoden lopussa oli 67 320.

Suur-Savon Osuuspankki lakkautti viime vuonna useita konttoreita. Puruvesi-lehden levikkialueelta lopetettiin Punkaharjun, Enonkosken ja Savonrannan konttorit. Pankin mukaan konttoriverkosto on kuitenkin edelleen maakunnan laajin. Konttoreita on nyt kymmenen kappaletta ja niissä on kassapalvelut.

– Tarjoamme 190 ammattilaisen voimin pankki- ja vakuutuspalveluiden lisäksi varallisuudenhoito-, laki- ja kiinteistönvälityspalvelut koko toimialueellamme. Tämä luo vetovoimaa osuuspankin omistajuuteen, kertoo toimitusjohtaja Jari Himanen.

Pankki jakoi vuoden aikana omistaja-asiakkailleen bonuksina, tuotto-osuuksina ja korkoina lähes kymmenen miljoonaa euroa.