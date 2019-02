Savonlinnan sivistystoimen hallinnossa luottamuskriisi – johtoryhmän työsuojeluilmoitus kh:n käsittelyyn

Savonlinnan kaupunginhallitus käsittelee ensi maanantaina sivistystoimen johtoryhmän tekemää työsuojeluilmoitusta, joka koskee sivistyslautakunnan puheenjohtaja Jonne Tynkkystä.

Sivistystoimen johtoryhmä on viime lokakuussa ilmoittanut kokevansa lautakunnan puheenjohtajalta epäasiallista kohtelua, jonka vuoksi yhteistyö ei toimi ja työskentely on hankalaa. Virkamiehet kokevat, että puheenjohtaja ei luota heidän työhönsä, kokemukseensa ja asiantuntijuuteensa.

Johtoryhmään kuuluvat vs, sivistystoimenjohtaja Tuija Kauppinen, varhaiskasvatuspäällikkö Anna-Liisa Sairanen, kulttuurijohtaja Outi Rantasuo ja vapaa-aikapäällikkö Simo Räty.

Työsuojeluilmoituksessa esiin nostettuja asioita on syksyn ja loppuvuoden aikana yritetty selvitellä erilaisissa kuulemisissa kaupungin tasa-arvo- ja yhdenmukaisuussuunnitelman mukaisesti.

Kuulemiset ovat peruuntuneet, koska puheenjohtaja on ilmoittanut että asia tulee käsitellä kaupunginhallituksessa. Hänen mukaansa kuntalaki ohjeistaa, että luottamushenkilön epäasialliseen käytökseen voi puuttua vain kunnanhallitus ja -valtuusto.

Tynkkynen on antanut prosessissa kaksi kirjallista vastinetta, joissa esittää omat näkemyksensä ja perusteensa toiminnalleen. Esimerkiksi lisäselvitysten pyytämistä hän perustelee talousarviovalmisteluun varautumisella.

Myös kaupunginhallitus on käsitellyt asiaa useamman kerran ei-julkisena valmisteluasiana.

Työsuojelupäällikön ja työsuojeluvaltuutetun lausunnon mukaan epäasiallisen kohtelun tunnusmerkeistä täyttyvät muun muassa kohtuuttoman työmäärän vaatiminen, kohtuuttomien aikataulujen antaminen sekä aiheeton arvostelu ja virheistä muistuttaminen.

Kaupunginjohtaja Janne Laine esittää lausunnon mukaisesti, että kaupunginhallitus määrittäisi työryhmän sopimaan jatkotoimenpiteistä tasa-arvo- ja yhdenmukaisuussuunnitelman mukaisesti. Seurantakokous olisi noin kolmen kuukauden kuluttua.

Kaupunginhallitus ottaa kantaa asiaan seuraavan kerran maanantaina 11. helmikuuta.