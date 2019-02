Lunta, räntää, vettä – olosuhteet vaihtelevat viikonloppuna

Etelä-Savossa tykkylumitilanne ei ole vielä ohi. Viikonloppuna sataa vaihdellen lunta, räntää ja vettä. Lumimassojen paino lisääntyy entisestään ja lämpötilan noustessa pitkäksi aikaa nollan yläpuolelle, lunta putoaa sekä puista että myös rakennusten katoilta. Sateista on haittaa tieliikenteelle.

Sähkönverkon tila on vaihteleva, vikoja syntyy verkkoon sääolosuhteiden jatkuvan ja nopean vaihtelun myötä. Järvi-Suomen Energian valmiustila on edelleen tehostetulla tasolla. Asentajia on varattu lähtövalmiuteen ja uusien vikojen synnyttyä niiden korjaus on käynnistynyt ripeästi. Viikonlopuksi varataan henkilöstöä hoitamaan erilaisia tehtäviä sähkönjakelun parissa. Sähkönjakelun tilannetta seurataan aktiivisesti.

Kertyvä lumi, lämpötila ja vesi sekä räntäsateet lisäävät lumikuorman painoa, mikä kannattaa ottaa huomioon kevytrakenteisten rakennusten ja katosten osalta sekä laajojen kattopinta-alojen osalta ja arvioida tarvetta lumien pudotukselle.

Lumen putoaminen rakennusten katoilta on aiempaa todennäköisempää sään lauhtuessa. Jalankulkuväylien ohjaaminen pois räystäiden alta on suotavaa . Monilla katoilla on myös näkyvillä isoja jäämassoja, jotka aiheuttavat tippuessaan vaaratilanteita.

Liikenteeseen on luvassa haasteellista ajokeliä. Lunta sataa ja pöllyää, keli muuttuu myös liukkaaksi ja tielle voi kertyä sohjoa. Joten edelleen talviliikenteeseen malttia, riittävä turvaväli ja sopiva tilannenopeus.

Mitä tehdä, jos puu on kaatumassa tai kaatunut

Jos puu on kaatumassa tai kaatunut sähkölinjalle, ilmoita vikailmoituslomakkeella Jos puu on kaatunut sähkölinjalle, sitä ei saa raivata itse. Ota yhteyttä sähköverkkoyhtiöösi. Jos sähkölinja on maassa, pidä riittävä välimatka.

Jos puu on kaatumassa tai kaatunut yksityistielle, tien ylläpitäjän velvollisuus on raivata tie.

Jos puu on kaatumassa tielle, ota yhteyttä tienkäyttäjälinjaan. 112 –sovelluksen kautta voi olla suoraan yhteydessä tienkäyttäjän linjalle. Soittajan paikkatieto välittyy automaattisesti tienkäyttäjälinjalle. Tienkäyttäjän linja 0200 2100 (24h)

Jos puu on kaatunut maantielle, soita 112

Puuston lumikuormat ennakoivat sähkökatkoja myös Pohjois-Karjalassa

PKS Sähkönsiirto pyytää asiakkaita varautumaan sähkökatkoihin viikonlopun ja maanantain aikana. Säätietojen mukaan lauantai-illan ja sunnuntain aikana tulee räntäsateita ja lämpötila pysyttelee nollan tuntumassa. Märkä lumi lisää jo ennestään raskasta kuormaa puiden oksilla ja latvuksissa ja aiheuttaa suurella todennäköisyydellä ongelmia sähkönjakeluun. Puuston puhdistuminen lumesta vaatisi useamman päivän plussakelejä.

– Tilanne on nyt sellainen, että pienempikin sademäärä voi aiheuttaa jopa laajoja katkoja, jos puissa oleva kokonaislumimäärä vettyy lämpötilan noustessa nollan tienoille. Olemmekin jo varanneet henkilöstöä ja metsäpalvelu-urakoitsijoita viikonlopun häiriötilanteiden hoitamista varten, kertoo käyttöpalveluvastaava Matti Pesonen PKS Sähkönsiirrosta.

Puiden lumitilanne on hankaloitunut koko alkuvuoden ajan. PKS Sähkönsiirto aloitti ennakoivan vianeston jo vuodenvaihteessa, josta lähtien linjoja on tarkastettu helikopterilennoilla. Havaintoja linjoille kallistuneista puista on tullut runsaasti eri puolilta Pohjois-Karjalaa.

Sähkönjakelua uhkaavia puita on poistettu runsaasti ja työ jatkuu edelleen. Mutta nyt viikonloppuna keskitämme kaikki voimavaramme vikojen korjaukseen. Muistutuksena vielä tärkeä asia, että jos näet johtoihin kallistuneen puun, niin sitä ei saa koskea eikä itse raivata, sillä se on turvallisuussyistä ehdottomasti ammattilaisten työtä, Pesonen muistuttaa.

Häiriötilannetta Pohjois-Karjalassa voi seurata netistä osoitteesta https://katkot.pks.fi