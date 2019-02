Martat on yhdessä tekemistä ja vaikuttamista – Maailman suurinta marttailtaa vietettiin neljän lähiyhdistyksen voimin

Uusia ystäviä ja hauskaa yhdessä tekemistä, uutta tietoa ja uusia taitoja, opastamista, ohjaamista ja auttamista. Sitä kaikkea ja paljon muuta on marttailu.

Maailman suurin marttailta käynnisti Marttojen 120-vuotisjuhlavuoden. Martat kokoontuivat samaan aikaan viime torstaina eri puolilla Suomea juhlimaan yhdessä.

Punkaharjun, Uukuniemen ja Simpeleen Martat juhlivat Särkisalmen Marttojen vieraina Kisapirtillä Parikkalan Särkisalmella. Läsnä oli reilut 60 marttaa. Tunnelma oli samaan aikaan juhlava ja kodikas.

Ilta aloitettiin Marttojen historiasta kertovalla videolla ja Marttaliiton puheenjohtajan Sirpa Pietikäisen lähettämällä tervehdyspuheella. Siinä Pietikäinen muistutti, että Martat vahvana yhteisönä on ollut vahvasti rakentamassa suomalaista yhteiskuntaa ja perheiden arkea parantamalla aineellista ja henkistä hyvinvointia.

– Martat ovat toiminnan ihmisiä, jotka vaikuttavat esimerkillään, valinnoillaan, tekemisillään ja tekemättä jättämisillään. Parannamme ja muutamme maailmaa tekemällä pieniä asioita isosti.

Paikalla olleet yhdistykset esittelivät toimintaansa. Välillä otettiin kuvayhteys Imatralle ja Ouluun.

Kahvin kera nautittiin M:n muotoisista pikkuleivistä ja täytekakusta sekä pikkusuolaisesta.

Marja Hollin ja Marja-Leena Luumin näytelmä vanhenemisesta osui ja sai yleisön nauramaan.

Punkaharjulaiset juhlivat parinkymmenen martan voimin. Ulla Käyhkö lähti Punkaharjun Marttoihin kolme vuotta sitten naapurinsa houkuttelemana. Marttatoiminta on antanut hänelle uusia ystäviä ja ihania pieniä matkoja.

Tuula Pöllänen ja Marja-Terttu Kojo toteavat, että Martat on ollut uudella paikkakunnalla hyvä kanava tutustua ihmisiin ja toimintaan.

Sääminkiläislähtöinen Kojo on ollut marttatoiminnassa Etelä-Karjalan puolella 1970-luvun lopulta. Muutettuaan Punkaharjulle hän liittyi vuoden 2017 lopussa Punkaharjun Marttoihin, vaikka ajatteli ensin, ettei uudella paikkakunnalla enää liittyisi.

Pöllänen on kolmatta vuotta mukana paikallisyhdistyksessä muutettuaan Hyvinkäältä Punkaharjulle lähemmäksi kesämökkiä. Hän on viihtynyt vireässä yhdistyksessä.

– Martoissa eri ammattien osaajat rikastuttavat elämää. Jos katselee vain omaa peilikuvaansa, ei siitä paljon rikastu, tuumaa Kojo.

Punkaharjulaiset iloitsevat siitä, että Martoissa on uutta ja vanhaa, mutta että toiminta ei ole jämähtänyt vanhaan vaan seuraa aikaansa. Ollaan näköalapaikalla esimerkiksi nettimaailman ja ympäristöasioiden suhteen.

– Olemme yhdessä päässeet tutustumaan uusiin tietoihin ja taitoihin. Olemme tehneet esimerkiksi makkaraa ja saippuaa sekä intialaista ruokaa, puutarhamartta Käyhkö tuumaa.

Yhtään sukkaa hän ei sen sijaan ole marttailloissa neulonut, vaikka muuten kyllä.

Marttoihin liitetään liuta käytännön taitoja, mutta kaikkea ruoanlaitosta käsitöihin ja puutarhanhoitoon ei tarvitse osata voidakseen liittyä Marttoihin.

Nuoriso osaa jo hyvin etsiä Marttojen nettisivuilta vinkkejä siivoukseen, ruoanlaittoon, puutarhanhoitoon ja käsitöihin.

– Olemme yksi ketjusilmukka historiankirjoituksessa, Kojo sanoo.

Nuoria pitäisi vain saada enemmän mukaan myös itse yhdistystoimintaan.