Postin jakeluun muutoksia Punkaharjulla – lajittelu ja jakelun lähtöpiste siirtyy Savonlinnaan maanantaina

Punkaharjun Kauppatiellä sijaitseva Postin lajittelu- ja jakelupiste suljetaan kuluvan viikon päätteeksi. Maanantaista alkaen punkaharjulaisten postit lajitellaan Savonlinnan Schaumanintien terminaalissa, joka toimii myös postin jakelun lähtöpisteenä jatkossa.

Muutos todennäköisesti näkyy jollain tavalla postin jakelun aikataulussa Punkaharjulla, mutta Postista ei pystytä kertomaan, millaisia muutokset ovat.

– Osa saa postinsa aikaisemmin ja osa myöhemmin, muutokset ovat joitakin tunteja, kertoo Postin Kaakkois-Suomen jakelupäällikkö Kari Kareinen.

Tuotantoesimies Kirsi Heinonen kertoo, että posti lähtee Savonlinnasta jakeluun samaan aikaan kuin aikaisemmin ja jakaminen alkaa aamupäivän aikana Punkaharjun keskustaajamasta.

Koska jakelureittejä on osittain uusittu ja ajettavat kilometrit lisääntyvät, niin aikataulun muutoksia on vaikea ennustaa.

– Se selviää muutaman viikon kuluessa. Todennäköisesti muutos näkyy jollakin tavalla aikatauluissa. Heinonen sanoo.

Punkaharjun lajittelu- ja jakelun lähtöpisteessä on työskennellyt viisi postin työntekijää. Heidän työpisteensä siirtyy muutoksen myötä Savonlinnaan.