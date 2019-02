Kolme kunnanjohtajan virkaa hakenutta lähetettiin soveltuvuustestiin – yksi veti hakemuksensa pois

Enonkosken kunnanhallitus haastatteli tiistaina neljä kunnanjohtajan virkaa hakenutta henkilöä. Yksi haastatteluun kutsutuista, kiteeläinen Heikki Pietarinen veti hakemuksensa pois, eikä saapunut haastatteluun.

Haastattelujen tuloksena kunnanhallitus päätti kutsua kolme hakijaa soveltuvuustestiin. Kutsun saivat Matti Kuittinen, Minna Laurio ja Matti Pulkkinen.

Testiin kutsutuista tohmajärveläinen yhteiskuntatieteiden maisteri Matti Kuittinen (s. 1981) on toiminut Karjalan Keskustan toiminnanjohtajana vuodesta 2010 lähtien.

Minna Laurio (s.1966) on enonkoskelainen terveystieteiden maisteri, joka toimii tällä hetkellä Sosteri kotihoidon päällikkönä. Hänellä on kokemusta sekä kunnan luottamustoimista että yritys- ja järjestötoiminnasta.

Oululainen Matti Pulkkinen (s. 1985) on valmistunut yhteiskuntatieteiden maisteriksi viime vuonna.

Kunnanjohtajan sijaisena toimiva kunnaninsinööri Keijo Kemppinen kertoo, että soveltuvuustesteistä odotellaan tuloksia noin kahden viikon kuluttua. Tulokset saatuaan kunnanhallitus arvioi valintaa seuraavan kerran.