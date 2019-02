Aina ei tulekaan enää tuttu taksi – Sosteri keskittää vammaispalvelun kyytien tilaamisen yhteen välityskeskukseen

Sosterin vammaispalvelun myöntämien kuljetusten tilaaminen muuttuu maanantaina 4. helmikuuta alkaen. Tästä eteenpäin kuljetukset tilataan uudesta välityskeskuksesta numerosta 015 357 6020.

Välityskeskusoperaattori on tarjouskilpailun perusteella valittu Etelä-Savon Taksi Oy Mikkelistä.

Sosterin vammaispalvelulla on noin 1000 asiakasta joille on myönnetty vammaispalvelu- tai sosiaalihuoltolain perusteella tuettu kuljetuspalvelu.

Matkakortti on tarkoitettu asiointi- ja virkistysmatkoihin eikä sitä saa käyttää KELA-korvattaviin terveydenhuollon matkoihin.

Asiakkaat ovat tähän asti voineet tilata tarvitsemansa kyydin suoraan valitsemaltaan taksiautoilijalta tai TaksiSavonlinnan palvelunumerosta.

Kesällä 2018 taksipalveluja säännellyt lainsäädäntö muuttui ja taksimatkojen hinnoittelu vapautui. Muuttuneessa tilanteessa Sosterin oli kilpailutettava julkisin varoin toteutettu kuljetuspalvelu, koska palvelulla ei enää ollut yhtenäistä hinnoitteluperustaa.

Hallinnollisesti jokaiselle asiakkaalle ei voitu erikseen kilpailuttaa kuljetusta vaan kuljetusten tilaaminen ja toteuttaminen keskitettiin erillisen palveluntuottajan vastuulle.

Kesällä 2018 järjestetyn tarjouskilpailun perusteella yhteistyökumppaniksi valittiin mikkeliläinen Etelä-Savon Taksi Oy, jolla on Sosterin mukaan laaja kokemus taksimatkojen välitystoiminnasta jo usean kunnan alueella Suomen eri osissa.

Vammaispalvelun myöntämien kuljetusten tilaukset ovat aikaisemmin tapahtuneet TaksiSavonlinnan välityksellä tai suoraan asiakkaan ja yksittäisen autoilijan kesken.

Muutos entiseen toimintatapaan voi olla asiakkaalle hämmentävä, kun kuljettajaa ei jatkossa olekaan välttämättä tuttu ja turvalliseksi koettu autoilija, vaan välityskeskus on lähettänyt paikalle lähimmän vapaana olevan taksin.

Asiakkaille on lähetetty tiedote tulevasta muutoksesta.

– Ymmärrämme hyvin asiakkaiden huolen muuttuvassa tilanteessa. Vanha kuljetuspalvelujärjestelmä on toiminut Savonlinnan alueella hyvin mutta Sosterin on noudatettava muuttunutta lainsäädäntöä, toteaa Sosterin vammaispalvelupäällikkö Pekka Heiskanen.

Sosteri on valtakunnallisesti viimeisiä toimijoita, jotka ottavat keskitetyn tilausjärjestelmän käyttöönsä sote-kuljetuksissa

– Asiakkaat voivat luottaa siihen, että myös uudella tavalla toteutettava tuttu palvelu toimii moitteettomasti. Myönnetty kuljetuspalvelu ei pääty kenenkään osalta tilausjärjestelmän muutoksen takia. Samoin kuljetuspalveluita toteuttavat viime kädessä entiset tutut autoilijat, Heiskanen jatkaa.

Sosterissa on viime vuoden ajan tehty kuljetuspalvelun asiakkaiden profilointia, jossa on tarkistettu asiakkaan tilanne ja kuljetusten tarve. Profilointi alkaa Heiskasen mukaan olla loppusuoralla.

Tilausvälityskeskuksen käyttöönoton yhteydessä myös Enonkosken kuljetuspalveluasiakkaat saavat käyttöönsä saman matkakortin, joka on ollut käytössä Savonlinnassa vuodesta 2013 alkaen.

Maanantaista 4.2. alkaen kuljetus on tilattava numerosta 015 357 6020.

Muulla tavoin tehtyjä tilauksia järjestelmä ei tunnista eikä kuljetuksia voida korvata.

Kuljetuspalvelusta peritään asiakkaalta edelleen matkan pituuden perusteella määräytyvä omavastuuosuus.

Muutoksen yhteydessä Sosterin nettisivuille tulee 4.2.2019 alkaen lisätietoa palvelun yksityiskohdista ja palautteenantomahdollisuus.