Sanomalehtiviikolla tutustuttiin painettuun mediaan – paikallislehdestä löytyi lähellä olevia uutisia

Käynnissä olevalla sanomalehtiviikolla on kouluissa ja päiväkodeissa tutustuttu paikallisiin lehtiin.

Enonkosken neljäsluokkalaiset aloittivat sanomalehtiopintonsa silmäilemällä lehtiä ja syventyivät toisella tunnilla Puruvesi-lehteen tarkemmin.

Paikallislehdestä löytyi useita juttuja omalta paikkakunnalta. Kotikylän seniorit olivat viettäneet liikuntapäivää ja Metsänhoitoyhdistys oli palkannut uuden nuoren työntekijän. Lisäksi lehti kertoi Pyhät polut ry:n järjestämistä tulevista vaelluksista, jotka tuovat ensi kesänä paljon matkailijoita omaan pitäjään.

Lasten ja nuorten elämää koskevia juttujakin löytyi. Savonrannalla oli pelattu pipolätkää, kuten Enonkoskellakin tehdään ja Punkaharjun yrittäjäyhdistys oli jakanut stipendejä paikkakunnan päiväkodin lapsille. Myös Kerimäen judonokon nuoret harrastajat olivat saaneet maakunnallista kiitosta toiminnastaan.

Sanomalehtiviikko on sanomalehtien ja koulujen tärkein yhteiskampanja sekä yksi suurimmista mediakasvatustapahtumista koko suomessa.

Viikon aikana halutaan kannustaa lapsia ja nuoria osallistumaan ja tuomaan esiin median monisuuntaista roolia vaikuttamisen välineenä.

Käynnissä olevalla sanomalehtiviikolla Puruvesi-lehden digitaalinen näköislehti on luettavissa ilmaiseksi sunnuntaihin saakka. Näköislehteen pääsee kätevästi Puruvesi-lehden verkkosivujen (puruvesi.fi) etusivulta, jonne on sijoitettu niin sanottu banneri. Sitä klikkaamalla aukeaa tuorein Puruvesi-lehden näköislehti, joka on paperille painetun Puruvesi-lehden digitaalinen versio.

Näköislehden saa käyttöönsä myös lataamalla mobiililaitteeseensa lehtikohtaisen sovelluksen.